Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die BioNTech-Aktie schloss am Montag bei 118 USD, ein Minus von 1,8 % zum Wochenauftakt. Im Rückblick der letzten fünf Handelstage verzeichnet die BioNTech-Aktie eine negative prozentuale Veränderung von -3,1 %. Doch diese Negativtendenz könnte sich bald umkehren: Pfizer und BioNTech haben gerade die Zulassung der US Food and Drug Administration (FDA) für ihre neue COVID-19-Impfstoffformel Comirnaty erhalten, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...