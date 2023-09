DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

HHLA/HAPAG - Der Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne würde den Hamburger Hafenbetrieb HHLA gerne im Schulterschluss mit der Container-Reederei Hapag-Lloyd übernehmen. "Sollte ein Erwerb der HHLA realisierbar sein, wäre es möglich, Hapag-Lloyd darin einzubeziehen oder die Beteiligung auch ganz Hapag-Lloyd zu überlassen", sagte der Milliardär im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Kühnes Vorstoß ist noch nicht mit der Reederei abgestimmt, an der er mit 30 Prozent beteiligt ist. Aber Kühne gab sich überzeugt, dass sich Hapag-Lloyd im Ernstfall beteiligen oder gleich selbst voranmarschieren würde. Konkurrenten wie MSC oder CMA CGM, die sich durch eine solche Transaktion vor den Kopf gestoßen fühlen könnten, würde Kühne Terminalbeteiligungen anbieten. (FAZ)

VW - VW will seine neuen Elektroautos "netter" aussehen lassen und die Cockpit-Bedienung vereinfachen. "Für uns ist wichtig, dass unsere Autos ein sympathisches Gesicht haben. Wir greifen niemanden an", sagte Andreas Mindt, seit Anfang 2023 VW-Chefdesigner, im Interview. Von der futuristischen Gestaltung der Elektromodelle ID.3 und ID.4 will Mindt deswegen abrücken. "Als die rauskamen, wollte der Konzern signalisieren, dass wir in eine neue Zeit aufbrechen. Aber heute sind wir bereits mittendrin in der Zukunft. (Neue Osnabrücker Zeitung)

UBS - Der norwegische Staatsfonds ist zum größten Aktionär von UBS aufgestiegen. Die Norges Bank Investment Management, die den größten Staatsfonds der Welt verwaltet, hat ihren Anteil an UBS in diesem Monat auf mehr als 5 Prozent erhöht, nachdem sie bereits seit fast 20 Jahren Anteilseigner der Gruppe ist. (FT)

