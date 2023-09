DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

STROMSTEUER - Nach der ernüchternden EU-Konjunkturprognose dringt die FDP auf weitere Schritte zur Stärkung von Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. "Als FDP-Fraktion schlagen wir vor, die Stromsteuer zu senken und den Spitzenausgleich zur Entlastung der energieintensiven Industrie zu verlängern", sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr. "Mit dem Wachstumschancengesetz und den neuen Bürokratieentlastungsmaßnahmen hat die Koalition den richtigen Weg eingeschlagen. Ich bin sicher, dass weitere Schritte folgen werden." (Funke Mediengruppe)

EU-NACHRICHTENAGENTUR - Als Antwort auf die Bedrohung Europas durch Terroristen, russische Cyberrangriffe oder Wirtschaftsspionage fordern führende Grünen-Politiker die Gründung einer europäischen Nachrichtendienstagentur. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreiben der Ko-Vorsitzende der Grünen Omid Nouripour, die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Irene Mihalic und der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums Konstantin von Notz, dass auf diese grenzüberschreitenden Gefahren zunehmend auch grenzüberschreitend geantwortet werden müsse. (FAZ)

WACHSTUMSSCHWÄCHE - Nach der ernüchternden EU-Konjunkturprognose fordert die Wirtschaftsweise Veronika Grimm eine Stärkung von Investitionen in den Wirtschaftsstandort. "Besorgniserregend ist nicht so sehr die Konjunktur, sondern die Wachstumsschwäche der deutschen Volkswirtschaft, die sich - wenn die Politik nicht vorausschauend agiert - noch verschärfen dürfte", sagte das Mitglied im Sachverständigenrat Wirtschaft. "Der Arbeitskräftemangel dürfte das Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren immer weiter einschränken. Die Antwort muss eine Stärkung von Investitionen sein, die insbesondere das knappe Arbeitsangebot kompensieren und den technischen Fortschritt ankurbeln." (Funke Mediengruppe)

VERDI - Der Vorsitzende der Gewerkschaft Verdi, Frank Werneke, wertet eine 4-Tage-Woche nicht als geeignetes Arbeitsmodell in der Dienstleistungsbranche. "In der Stahlindustrie haben wir es mit einem 24-Stunden-Schichtmodell zu tun, das auf andere Branchen nicht ohne Weiteres übertragbar ist", sagte Werneke mit Blick auf die Forderungen der IG Metall. "Für die Dienstleistungsbranchen sehe ich die Vier-Tage-Woche nicht als generelles Arbeitsmodell." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ZINSEN - Der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni sorgt sich um den gesellschaftlichen Zusammenhalt Europas. Der Anstieg der Hypothekenzinsen könne zu einem "sozialen Notstand" führen, warnte er im Interview mit dem Handelsblatt und der französischen Zeitung Les Echos. Das gelte gerade für Länder wie Spanien, in denen viele Immobilienkäufer Darlehen mit variablen Zinsen abgeschlossen haben. Es gebe schon jetzt "große Unzufriedenheit". Um die Wirtschaft zu stützen, sprach sich Gentiloni für "gemeinsame europäische Investitionsprojekte" aus. (Handelsblatt, Les Echos)

