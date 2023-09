Der amerikanische Finanzkonzern Fifth Third Bancorp (ISIN: US3167731005, NASDAQ: FITB) wird die Dividende um knapp 6 Prozent anheben. Der Konzern wird seinen Aktionären am 16. Oktober 2023 eine Dividende von 35 US-Cents für das dritte Quartal 2023 ausbezahlen. Record date ist der 30. September 2023. Im Vorquartal wurden 33 Cents bezahlt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,40 US-Dollar ausgeschüttet. Dies ...

