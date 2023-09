Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Die Tesla-Aktie hat zum Wochenbeginn einen wahren Höhenflug erlebt und schloss am Montag bei 273 USD. Ein Plus von 10,3% innerhalb eines Tages ist beachtlich, zumal die Aktie in den letzten fünf Handelstagen eine positive Veränderung von 11,9% verzeichnen konnte. Angesichts dieser Kursentwicklung und der neuesten Nachrichten um das Unternehmen stellt sich die Frage: Was hat die Tesla-Aktie so beflügelt? Kurs: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...