DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Thyssenkrupp verhandelt einem Zeitungsbericht zufolge über den Ausstieg aus dem Schiffbau. Ein Finanzinvestor solle die Mehrheit am U-Boot-Hersteller Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) übernehmen, berichtet das Handelsblatt unter Berufung auf mehrere mit den Plänen vertraute Personen. Der deutsche Staat solle einen Minderheitsanteil übernehmen. Dem Bericht zufolge will Thyssenkrupp beteiligt bleiben, aber ebenfalls nur mit einem Minderheitsanteil. Der Einstieg des Finanzinvestors sei als Übergangslösung gedacht. Perspektivisch sei ein Börsengang avisiert. Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht zu dem Bericht äußern.

Die Vorbereitungen für die Abspaltung von TKMS seien weit gediehen, allerdings sei eine endgültige Entscheidung nicht gefallen, so das Handelsblatt weiter. Über die Einbindung des Bundes sollten die Garantien für laufende Projekte abgedeckt werden. Diese summierten sich derzeit auf über 10 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Trading Update 4Q

19:00 US/Apple Inc, voraussichtlich Vorstellung neuer Produkte

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Kion Group AG, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen September PROGNOSE: -15,0 Punkte zuvor: -12,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -75,5 Punkte zuvor: -71,3 Punkte

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.840,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.485,50 -0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.465,75 -0,1% Nikkei-225 32.711,92 +0,8% Schanghai-Composite 3.137,48 -0,2% Hang-Seng-Index 18.055,27 -0,2% +/- Ticks Bund -Future 130,68 0 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 15.800,99 +0,4% DAX-Future 15.851,00 +0,7% XDAX 15.839,39 +0,7% MDAX 27.204,49 +0,5% TecDAX 3.096,99 +0,2% EuroStoxx50 4.254,33 +0,4% Stoxx50 3.966,19 +0,2% Dow-Jones 34.663,72 +0,3% S&P-500-Index 4.487,46 +0,7% Nasdaq-Comp. 13.917,89 +1,1% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,68 -26

FINANZMÄRKTE

EUROPA

AUSBLICK: Mit den Aktienkursen dürfte es leicht nach oben gehen. Stützend sollten positive Vorgaben der Wall Street wirken, insbesondere aus dem Technologiesektor, heißt es. Insgesamt dürfte das Geschäft eher zurückhaltend verlaufen vor der Bekanntgabe der US-Verbraucherpreise am Mittwoch, der EZB-Sitzung am Donnerstag sowie dem Verfalltag am Freitag. Der gestrige Handelstag in Europa habe einmal mehr gezeigt, dass im Vorfeld der Zinsentscheidung kaum große Sprünge möglich seien, so QC Partners. Das Tageshighlight aus deutscher Sicht ist der ZEW-Index. Der Fokus der Börsianer liege hier ganz klar auf den zukünftigen Erwartungen, heißt es bei QC weiter. Eine zu starke Eintrübung der Konjunkturerwartung würde sicher nicht gut ankommen. Analysten erwarten bei den Erwartungen für September eine Abschwächung auf minus 15 nach zuvor minus 12,3.

RÜCKBLICK: Etwas fester - Die zunehmend Erwartung, dass die EZB am Donnerstag die Zinsen nicht erhöhen dürfte, stützte die Stimmung. Und auch im Hinblick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche herrscht Zuversicht, dass die Zinsen nicht erhöht werden. An der Londoner Börse haussierten Vistry um 12,6 Prozent. Der Immobilienentwickler hat eine Neuausrichtung seines Geschäftsmodells angekündigt und will sich zukünftig verstärkt auf den Bau von Sozialwohnungen konzentrieren.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - MTU Aero brachen um 12,1 Prozent ein. Der Triebwerkhersteller hat seine Prognose unter Vorbehalt gestellt, Umsatz und EBIT könnten im laufenden Jahr um rund 1 Milliarde Euro geringer ausfallen, hieß es. Hintergrund sind Inspektionen von Triebwerken des MTU-Partners Pratt & Whitney. Covestro rückten um weitere 3,9 Prozent auf 53,50 Euro vor, nachdem der Kurs bereits am Freitag einen Satz um fast 8 Prozent gemacht hatte. Das Unternehmen führt Verhandlungen mit dem Übernahmeinteressenten Adnoc aus Abu Dhabi, wobei als Übernahmepreis 60 Euro kursieren. Für SAP ging es um 2 Prozent nach unten - im VOrfeld der am Abend anstehenden Quartalszahlen des Konkurrenten Oracle. Rheinmetall gewannen 2,9 Prozent, nachdem die Bundesregierung das Unternehmen mit der Lieferung von 40 weiteren Marder-Schützenpanzern an die Ukraine beauftragt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Thyssenkrupp gingen einen Tick höher um nach dem Bericht über die Pläne für die Werfttochter (s.o.). SAP zeigten sich zunächst wenig bewegt von den Geschäftszahlen, die der Wettbewerber Oracle nach US-Börsenschluss vorgelegt hatte. Nach dem Rücksetzer um rund 2 Prozent im Xetra-Handel notierten SAP 0,3 Prozent höher. Biontech profitierten kaum davon, dass die US-Arzneimittelbehörde FDA den gemeinsam mit Pfizer entwickelten, an neue Virusvarianten angepassten Covid-19-Impfstoff zugelassen hat. Die Titel wurden am Abend bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent höher gestellt.

USA - AKTIEN

Freundlich - Hoffnungen auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank sorgten Auftrieb. Allzu weit wagten sich die Anleger aber nicht vor, denn im Wochenverlauf stehen mit den Verbraucherpreisen und den Einzelhandelsumsätzen Daten auf der Agenda, die Einfluss darauf haben könnten, ob die Fed die Zinsen in der kommenden Woche erhöht oder nicht. Unter den Einzelwerten verloren RTX 7,9 Prozent. Wegen Kosten für den Rückruf von Flugzeugtriebwerken hat RTX, früher Raytheon, die Prognose gesenkt. Tesla stiegen nach der Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley um gut 10 Prozent. Goodyear tendierten 2,8 Prozent schwächer. Im Rahmen einer Umstrukturierung will der Reifenkonzern die Belegschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um rund 1.200 Stellen reduzieren. Die Stellenstreichungen sollen zu Kosten vor Steuern von etwa 210 bis 230 Millionen Dollar führen. J.M. Smucker fielen um 7 Prozent, nachdem der Lebensmittelkonzern den Kauf des Snackherstellers Hostess Brands (+19,1%) angekündigt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,00 +2,9 4,97 57,9 5 Jahre 4,42 +0,9 4,41 41,5 7 Jahre 4,37 +1,5 4,36 40,3 10 Jahre 4,29 +1,7 4,27 40,6 30 Jahre 4,38 +4,0 4,34 40,8

Die Anleiherenditen hätten von der Erwartung einer hartnäckig hohen Inflation profitiert, hieß es zu den leicht steigenden Marktzinsen. Anleger wetteten darauf, dass die Zinsen noch längere Zeit hoch blieben.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:19 Uhr % YTD EUR/USD 1,0739 -0,1% 1,0750 1,0747 +0,3% EUR/JPY 157,68 +0,1% 157,58 157,43 +12,4% EUR/CHF 0,9574 -0,0% 0,9576 0,9579 -3,3% EUR/GBP 0,8581 -0,1% 0,8592 0,8579 -3,0% USD/JPY 146,83 +0,2% 146,57 146,50 +12,0% GBP/USD 1,2516 +0,0% 1,2513 1,2527 +3,5% USD/CNH 7,3063 +0,0% 7,3036 7,3028 +5,5% Bitcoin BTC/USD 25.649,04 +2,0% 25.134,65 25.001,11 +54,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab etwas nach, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. Für Druck sorgten verbale Interventionen, sowohl zugunsten des Yen wie auch zugunsten des Yuan durch die jeweiligen Notenbanken in Japan und China. Der Yen ging zuletzt mit 146,50 je Dollar deutlich höher um als am Freitag, auch der Yuan legte deutlich. Nach dem Zinsentscheid der EZB am Donnerstag könnte der Dollar allerdings wieder aufwerten, meinte Marc Chandler von Bannockburn. Wenn die EZB die Zinsen unverändert lassen sollte, dürfte der Dollar von der dann unverändert großen Zinsdifferenz profitieren. Aber selbst im Fall einer Zinserhöhung werde der Euro wahrscheinlich abwerten, denn der Markt dürfte dann davon ausgehen, dass es die letzte sei, so Chandler unter Verweis auf die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,66 87,29 +0,4% +0,37 +11,9% Brent/ICE 90,96 90,64 +0,4% +0,32 +10,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise bewegten sich kaum. Die Akteure am Ölmarkt blickten den anstehenden Daten zu den US-Rohölvorräten im Wochenverlauf skeptisch entgegen, hieß es. Beobachter fürchten, dass die Bestände erstmals seit fünf Wochen wieder gestiegen sein könnten, weil die USA mehr Öl importierten und weniger exportieren.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.921,59 1.922,40 -0,0% -0,82 +5,4% Silber (Spot) 23,10 23,05 +0,2% +0,05 -3,6% Platin (Spot) 904,13 903,00 +0,1% +1,13 -15,3% Kupfer-Future 3,78 3,78 +0,1% +0,00 -1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der schwächere Dollar stützte den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich gut behauptet bei 1.922 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR

ESTLAND/LETTLAND - Rüstung

Estland und Lettland haben den Kauf des deutschen Luftabwehrsystems Iris-T besiegelt. "Das ist bei weitem die größte Verteidigungsinvestition in der Geschichte Estlands", sagte der estnische Verteidigungsminister Hanno Pevkur. Demnach hat der Auftrag einen Wert von rund einer Milliarde Euro. "Der barbarische Krieg Russlands in der Ukraine hat gezeigt, dass die Luftverteidigung entscheidend ist, um Streitkräfte und wichtige Infrastruktur vor Luftangriffen zu schützen."

LIBYEN - Überschwemmung

Der Osten Libyens ist vom Sturmtief "Daniel" und heftigen Überschwemmungen heimgesucht worden, bei denen mindestens 150 Menschen uns Leben gekommen sind. Opfer gab es in der Küstenstadt Derna, der Region um die Küstenstadt Dschabal Al-Achdar sowie in den Vororten der Stadt Al-Mardsch, wie Behördenvertreter am Montag mitteilten. Der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad sagte dem Fernsehsender Amasar, er gehe von "mehr als 2.000 Toten und tausenden Vermissten" allein in Derna aus.

MAROKKO - Erdbeben

Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben ist offiziellen Angaben zufolge auf mindestens 2.862 Menschen gestiegen. Bei dem schwersten je in Marokko gemessenen Erdstoß wurden außerdem mindestens 2.562 weitere Menschen verletzt.

NIEDERLANDE - Inflation

Die Inflationsrate in den Niederlanden lag im August bei 3,0 Prozent, verglichen mit 4,6 Prozent im Juli.

POLEN - RÜstung

Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak hat ein Abkommen über die Lieferung von 486 Himars-Raketenwerfern aus US-Produktion gebilligt. Die Lieferungen sollen Ende 2025 beginnen. Das im Februar vom US-Außenministerium genehmigte Abkommen hat einen geschätzten Wert von umgerechnet rund 9,3 Milliarden Euro.

RENK

Der Rüstungskonzern strebt an die Börse. Wie das Augsburger Unternehmen mitteilte, bereitet es mit seinem Eigentümer, dem Finanzinvestor Triton, einen Börsengang in Frankfurt bis Jahresende vor.

ORACLE

hat im ersten Geschäftsquartal mehr verdient und den Umsatz dank andauernd starker Nachfrage im Cloud-Geschäft gesteigert. Oracle steigerte den Nettogewinn auf 2,42 (1,55) Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 1,19 Dollar, die Konsensschätzung lautete bei 1,15 Dollar. Der Umsatz stieg auf 12,45 (11,45) Milliarden Dollar. Analysten im Konsens auch mit 12,45 Millliarden gerechnet. Mit dem Umsatzausblick blieb Oracle unter den bsherigen Markterartungen. Im nachbörslichen Handel gab der Aktienkurs um rund 9 Prozent nach.

PFIZER/BIONTECH

Die US-Gesundheitsbehörde hat aktualisierte Covid-19-Impfdosen von Pfizer und seinem Partner Biontech sowie von Moderna genehmigt

WILKO

Die traditionsreiche Haushaltswarenkette steht einen Monat nach ihrem Insolvenzantrag vor dem Aus. Wie die mit der Insolvenzverwaltung betraute Beratungsgesellschaft PwC mitteilte, wird mit der Schließung aller 400 Wilko-Filialen, der beiden Vertriebszentren und der Einstellung eines Großteils der Aktivitäten des Kundencenters begonnen. Bis Oktober sollen alle Wilko-Filialen ihren Betrieb einstellen, insgesamt werden demnach mehr als 10.000 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren.

