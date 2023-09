Führendes Schuhunternehmen wird Blue Yonders Lösung für Allokation und Warenbestandsauffüllung einsetzen, um Betriebsabläufe zu verbessern und zu optimieren

Um eine präzise Produktplatzierung zu erzielen, hat sich Bata, eine führende Schuhmarke, für die digitale Transformation ihres Merchandising und ihrer Warenbestandsplanung mit Blue Yonder, einem führenden Anbieter von Lieferkettenlösungen, entschieden. Das Unternehmen wird die auf SaaS basierende Allocation Replenishment-Lösung von Blue Yonder implementieren, um verschiedene Kundenbedürfnisse und Geschäftsziele zu erfüllen.

Bekannt für sein umfangreiches Schuhsortiment verkauft Bata jedes Jahr mehr als 150 Millionen Paar Schuhe und verfügt über ein Einzelhandelsnetz von über 5.300 Geschäften. Die Schuhe des Unternehmens werden in mehr als 70 Ländern auf fünf Kontinenten verkauft. Bata wandte sich an Blue Yonder, weil das Unternehmen Schwierigkeiten damit hatte, seine Produkte optimal zuzuordnen, sei es in seinen individuellen Geschäften oder Handelskanälen. Die Lösung wird von den Global Professional Services von Blue Yonder umgesetzt.

Mithilfe von Blue Yonder wird es Bata möglich sein:

die Verteilung von Produkten entsprechend den Kundenbedürfnissen zu verbessern und das Einkaufserlebnis auf ein neues Niveau zu heben.

seine Prozesse zu optimieren, Betriebsabläufe zu konsolidieren und Produkte auf effizientere Art zu liefern.

eine vorausschauende Warenbestandsauffüllung an Erfüllungsorten (ob Geschäfte oder Handelskanäle) zu gewährleisten.

"Bei Bata waren wir schon immer darauf bedacht, qualitativ hochwertiges Schuhwerk anzubieten, und diese Zusammenarbeit mit Blue Yonder passt perfekt zu unserem Streben nach Spitzenleistungen. Gemeinsam mit Blue Yonder werden wir unser Geschäftsumfeld neu gestalten und neue Maßstäbe in den Bereichen Innovation, Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit setzen", sagte Barbara Franceschetto, Global Chief Product Officer bei Bata.

Die Allocation Replenishment-Lösung von Blue Yonder wird es Bata ermöglichen, Merchandising-Strategien, Bestandspläne und Warenauslieferungen von Anfang bis Ende zu verwalten. Das Ergebnis wird ein optimierter Prozess sein, der eine schnellere und reaktionsfähigere Lieferkette unterstützt, bessere Geschäftsentscheidungen fördert und schnell auf Änderungen in der Kundennachfrage reagieren kann. Bata wird in der Lage sein, Waren zu verteilen, saisonale Sortimentspläne nahtlos einzubinden und im Laufe der Zeit einen intelligenten Distributionsplan zu erstellen.

"Bata ist sich der Bedeutung bewusst, Kundenanforderungen effektiv zu erfüllen. Sie benötigten einen Anbieter von Lieferkettenlösungen, der ihre aktuellen und zukünftigen Einzelhandelsanforderungen erfüllen konnte. Unsere Blue Yonder-Lösung wird es dem Unternehmen ermöglichen, die Art und Weise, wie Waren zugewiesen und wiederaufgefüllt werden, grundlegend zu verändern, um den Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden", sagte Vince Beacom, Senior Vice President für Einzelhandel bei Blue Yonder.

Weitere Ressourcen:

Erfahren Sie mehr über die Allocation Replenishment-Lösung von Blue Yonder

Über Bata

Das 1894 gegründete Unternehmen Bata entwirft stilvolle und bequeme Schuhe zu überraschend erschwinglichen Preisen. Bata ist ein familiengeführtes Unternehmen, das jährlich mehr als 150 Millionen Paar Schuhe in unseren 5.300 Einzelhandelsgeschäften verkauft und lokal in unseren 21 von Bata betriebenen Produktionsstätten auf fünf Kontinenten produziert.

Über Blue Yonder

Blue Yonder ist der Weltmarktführer für die digitale Transformation von Lieferketten und Omni-Channel-Handelsabwicklung. Unsere durchgängige, kognitive Business-Plattform ermöglicht es Einzelhändlern, Herstellern und Logistikdienstleistern, die Kundennachfrage von der Planung bis zur Lieferung bestmöglich zu erfüllen. Mit Blue Yonder können Sie Ihren Geschäftsbetrieb in Bezug auf Daten, Lieferkette und Einzelhandelskommerz vereinheitlichen, um zum einen neue Geschäftschancen zu erschließen, zum anderen Automatisierung, Steuerung und Orchestrierung voranzutreiben, was profitablere, nachhaltigere Geschäftsentscheidungen ermöglicht. Blue Yonder Fulfill your Potential blueyonder.com

"Blue Yonder" ist eine Marke oder eingetragene Marke der Blue Yonder Group, Inc. Jeder Handels-, Produkt- oder Dienstleistungsname, auf den in diesem Dokument mit dem Namen "Blue Yonder" Bezug genommen wird, ist eine Marke und/oder Eigentum der Blue Yonder Group, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Marken, eingetragene Marken oder Dienstleistungsmarken der Unternehmen sein, mit denen sie in Verbindung stehen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230907655282/de/

Contacts:

Blue Yonder Public Relations

Marina Renneke, APR, Senior Corporate Communications Director

Tel.: +1 480-308-3037, marina.renneke@blueyonder.com