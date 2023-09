The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2023ISIN NameXS1998902479 AT + T 19/23US064159YN00 BK NOVA SCOT 20/23 FLRUS256163AB24 DOCUSIGN 18/23XS2345344167 KOMMUNINVEST 21/23 MTNXS2185842924 ZHENRO PPTYS 20/23US0641598J89 BK NOVA SCOT 21/23DE0001104859 BUND SCHATZANW. 21/23CH0262883363 CREDIT AGR. 15-23 MTNDE000A2BPB50 K.F.W.ANL.V.16/2023FR0013201597 RCI BANQUE 16/23 MTNUSN82008AK46 SIEMENS FINANC.16/23 REGSFI4000219787 FINLD 16-23DE000LB0YJQ0 LBBW STUFENZINS 14/23DE000LB1DYV1 LBBW GM-FLOATER 17/23US548661CZ88 LOWE'S COS 13/23XS0903136736 TELSTRA CORP. 13/23 MTNUS00912XAT19 AIR LEASE 16/23USU09513GW34 BMW US CAP. 16/23 REGSUS776743AE68 ROPER TECHNOLOGIES 18/23US68389XBL82 ORACLE 16/23US761713AY21 REYNOLDS AMERICAN 13/23IT0004243512 B.T.P. 07-23 FLRUS29278NAC74 ENERGY TRANS 18/23NO0010851728 HOERMANN IND ANL.19/24US717081EN91 PFIZER 18/23US717081EQ23 PFIZER 18/23 FLRXS1683495136 JDCM 17/23 MTNUS85207UAF21 SPRINT CORP. 2023US06738EBA29 BARCLAYS 18/UND. FLRXS1266734349 WARNER MEDIA 15/23 REGSXS1580476759 JOHNSON CONTR.INTL 17/23US298785JF47 EIB 20/23US91282CAK71 USA 20/23US471048CK27 JAP.BK.INT. 2020/23 DTCUS606822BV51 MIT.UFJ FIN. 20/24 FLRUSJ57160DW01 NISSAN MOTOR 20/23 REGSUS822582CJ91 SHELL INTL F 20/23XS2228676735 NISSAN MOTOR 20/23 REGSSGXF78411315 LOGOS HOLD.P 20/23 MTNUS064159YM27 BK NOVA SCOT 20/23