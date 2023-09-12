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WKN: A2TSCH | ISIN: NO0010851728 | Ticker-Symbol:
Stuttgart
12.09.23
09:17 Uhr
99,40 Euro
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Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Anleihen
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HOERMANN INDUSTRIES GMBH Chart 1 Jahr
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HOERMANN INDUSTRIES GMBH 5-Tage-Chart
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