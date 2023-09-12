The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.09.2023
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2023
ISIN Name
XS1998902479 AT + T 19/23
US064159YN00 BK NOVA SCOT 20/23 FLR
US256163AB24 DOCUSIGN 18/23
XS2345344167 KOMMUNINVEST 21/23 MTN
XS2185842924 ZHENRO PPTYS 20/23
US0641598J89 BK NOVA SCOT 21/23
DE0001104859 BUND SCHATZANW. 21/23
CH0262883363 CREDIT AGR. 15-23 MTN
DE000A2BPB50 K.F.W.ANL.V.16/2023
FR0013201597 RCI BANQUE 16/23 MTN
USN82008AK46 SIEMENS FINANC.16/23 REGS
FI4000219787 FINLD 16-23
DE000LB0YJQ0 LBBW STUFENZINS 14/23
DE000LB1DYV1 LBBW GM-FLOATER 17/23
US548661CZ88 LOWE'S COS 13/23
XS0903136736 TELSTRA CORP. 13/23 MTN
US00912XAT19 AIR LEASE 16/23
USU09513GW34 BMW US CAP. 16/23 REGS
US776743AE68 ROPER TECHNOLOGIES 18/23
US68389XBL82 ORACLE 16/23
US761713AY21 REYNOLDS AMERICAN 13/23
IT0004243512 B.T.P. 07-23 FLR
US29278NAC74 ENERGY TRANS 18/23
NO0010851728 HOERMANN IND ANL.19/24
US717081EN91 PFIZER 18/23
US717081EQ23 PFIZER 18/23 FLR
XS1683495136 JDCM 17/23 MTN
US85207UAF21 SPRINT CORP. 2023
US06738EBA29 BARCLAYS 18/UND. FLR
XS1266734349 WARNER MEDIA 15/23 REGS
XS1580476759 JOHNSON CONTR.INTL 17/23
US298785JF47 EIB 20/23
US91282CAK71 USA 20/23
US471048CK27 JAP.BK.INT. 2020/23 DTC
US606822BV51 MIT.UFJ FIN. 20/24 FLR
USJ57160DW01 NISSAN MOTOR 20/23 REGS
US822582CJ91 SHELL INTL F 20/23
XS2228676735 NISSAN MOTOR 20/23 REGS
SGXF78411315 LOGOS HOLD.P 20/23 MTN
US064159YM27 BK NOVA SCOT 20/23
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.09.2023
ISIN Name
XS1998902479 AT + T 19/23
US064159YN00 BK NOVA SCOT 20/23 FLR
US256163AB24 DOCUSIGN 18/23
XS2345344167 KOMMUNINVEST 21/23 MTN
XS2185842924 ZHENRO PPTYS 20/23
US0641598J89 BK NOVA SCOT 21/23
DE0001104859 BUND SCHATZANW. 21/23
CH0262883363 CREDIT AGR. 15-23 MTN
DE000A2BPB50 K.F.W.ANL.V.16/2023
FR0013201597 RCI BANQUE 16/23 MTN
USN82008AK46 SIEMENS FINANC.16/23 REGS
FI4000219787 FINLD 16-23
DE000LB0YJQ0 LBBW STUFENZINS 14/23
DE000LB1DYV1 LBBW GM-FLOATER 17/23
US548661CZ88 LOWE'S COS 13/23
XS0903136736 TELSTRA CORP. 13/23 MTN
US00912XAT19 AIR LEASE 16/23
USU09513GW34 BMW US CAP. 16/23 REGS
US776743AE68 ROPER TECHNOLOGIES 18/23
US68389XBL82 ORACLE 16/23
US761713AY21 REYNOLDS AMERICAN 13/23
IT0004243512 B.T.P. 07-23 FLR
US29278NAC74 ENERGY TRANS 18/23
NO0010851728 HOERMANN IND ANL.19/24
US717081EN91 PFIZER 18/23
US717081EQ23 PFIZER 18/23 FLR
XS1683495136 JDCM 17/23 MTN
US85207UAF21 SPRINT CORP. 2023
US06738EBA29 BARCLAYS 18/UND. FLR
XS1266734349 WARNER MEDIA 15/23 REGS
XS1580476759 JOHNSON CONTR.INTL 17/23
US298785JF47 EIB 20/23
US91282CAK71 USA 20/23
US471048CK27 JAP.BK.INT. 2020/23 DTC
US606822BV51 MIT.UFJ FIN. 20/24 FLR
USJ57160DW01 NISSAN MOTOR 20/23 REGS
US822582CJ91 SHELL INTL F 20/23
XS2228676735 NISSAN MOTOR 20/23 REGS
SGXF78411315 LOGOS HOLD.P 20/23 MTN
US064159YM27 BK NOVA SCOT 20/23