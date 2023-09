HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4738/ In Folge 15 geht es um das - glücklicherweise - wieder sehr aktuelle Thema Anleihen. Dies einsteigergerecht und mit Florian Vanek von der Wiener Börse. Begriffe wie Emittent, Nennwert, Kurs, Kupon, Fälligkeit, fix vs. variabel, aktuelle Rendite, Rendite bis zur Fälligkeit, Nullkupon, Wandelanleihe, Pfandbriefe, Beispiele Sekundärmarktentwicklung bei fallenden und steigenden Zinsen, Fremdwährung, Corporate Bonds, Ratings, etc. werden erklärt. Und zum Schluss gibt es einen Newsletter-Tipp mit Neuerscheinungen von der Wiener Börse.- Florian Vanek im Börsepeople-Podcast: https://audio-cd.at/page/podcast/4720- Bond-Monitor: Newsletter zum Thema Anleihen. Mit der Anmeldung zum Bond-Monitor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...