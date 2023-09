DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Oracle hat im ersten Geschäftsquartal mehr verdient und den Umsatz dank einer andauernd starken Nachfrage im Cloud-Geschäft gesteigert. Der Umsatz lag jedoch "nur" im Rahmen der Analystenerwartungen, während das Ergebnis je Aktie leicht über der von Factset ermittelten Konsensschätzung lag. Der Ausblick auf das laufende Quartal fiel unterdessen enttäuschend aus. Zudem verlangsamte sich das Wachstum im wichtigen Cloud-Geschäft. Im Zeitraum Juni bis August steigerte die Oracle den Nettogewinn auf 2,42 Milliarden Dollar von 1,55 Milliarden Dollar im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) betrug 1,19 (Vorjahr: 1,03) Dollar je Aktie; die Konsensschätzung hatte bei 1,15 Dollar je Aktie gelegen. Der Umsatz stieg im Quartal auf 12,45 Milliarden von 11,45 Milliarden Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt mit 12,45 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

19:00 US/Apple Inc, voraussichtlich Vorstellung neuer Produkte

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.486,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.466,25 -0,1% Nikkei-225 32.749,13 +0,9% Hang-Seng-Index 18.091,45 -0,0% Kospi 2.536,88 -0,8% Schanghai-Composite 3.137,85 -0,2% S&P/ASX 200 7.206,60 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Bis auf die Börsen in Japan und Südkorea zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag im späten Verlauf wenig verändert. Händler sprechen von fehlenden Impulsen. Die chinesischen Börsen stagnieren. Die Konjunktursorgen seien weiter spürbar, heißt es. Vor allem der Immobiliensektor treibe Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht. Inhaber einer Anleihe von Sino-Ocean Capital haben eine Verschiebung von Zinszahlungen abgelehnt. Laut einem Bericht scheint sich der Immobilienentwickler Country Garden aber mit der Aufschiebung von Zahlungen Luft verschafft zu haben. Immobilienwerte zeigen sich in Hongkong uneinheitlich. Country Garden verteuern sich um 4,8 Prozent, Country Garden Services um 1,1 Prozent und China Evergrande machen einen Satz um 14 Prozent nach oben. Longfor und China Vanke geben dagegen bis 1,4 Prozent ab. Der Nikkei-225 wird vom sich leicht erholenden Dollar gestützt. Das Infragestellen der negativen Zinsen durch Notenbankgouverneur Kazuo Ueda hatte am Vortag den Yen gestützt. Banken- und Versicherungswerte, die am Vortag von den Aussagen profitiert hatten, kommen wieder zurück. Umgekehrt stützt die Skepsis über eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik den Gesamtmarkt. In Südkorea dreht der Kospi ins Minus. Der Zug mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un hat Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist. Das Treffen sorgt für Unruhe im Süden Koreas, weil eine Annäherung Nordkoreas an Russland die politischen, aber auch militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhen dürfte.

US-NACHBÖRSE

Oracle (s.o.) gaben 9,2 Prozent ab. Acelyrin brachen um über 58 Prozent ein, nachdem ein Hautmittel der Biopharmagesellschaft nicht die erhofften Resultate erreicht hatte. Humacyte zogen dagegen um 11,6 Prozent an, eine Studie ihrer Technologie zur Behandlung von chronischer Ischämie hatte vielversprechende Ergebnisse geliefert. Um 3,2 Prozent kletterten Casey's General Stores. Gewinn und Erlös im ersten Quartal hatten die Marktschätzungen geschlagen. Mission Produce sanken nach schwachen Geschäftszahlen um 1,5 Prozent. Die auf das Avokadogeschäft spezialisierte Gesellschaft vermochte auch durch einen Aktienrückkauf die Sentiment für die Aktie nicht zu heben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.663,72 +0,3% 87,13 +4,6% S&P-500 4.487,46 +0,7% 29,97 +16,9% Nasdaq-Comp. 13.917,89 +1,1% 156,37 +33,0% Nasdaq-100 15.461,87 +1,2% 181,64 +41,3% Mo. Fr. Umsatz NYSE (Aktien) 769 Mio 734 Mio Gewinner 1.578 1.526 Verlierer 1.305 1.380 Unverändert 135 109

Freundlich - Hoffnungen auf eine Zinserhöhungspause der US-Notenbank sorgten Auftrieb. Allzu weit wagten sich die Anleger aber nicht vor, denn im Wochenverlauf stehen mit den Verbraucherpreisen und den Einzelhandelsumsätzen Daten auf der Agenda, die Einfluss darauf haben könnten, ob die Fed die Zinsen in der kommenden Woche erhöht oder nicht. Unter den Einzelwerten verloren RTX 7,9 Prozent. Wegen Kosten für den Rückruf von Flugzeugtriebwerken hat RTX, früher Raytheon, die Prognose gesenkt. Tesla stiegen nach der Hochstufung auf "Overweight" durch Morgan Stanley um gut 10 Prozent. Goodyear tendierten 2,8 Prozent schwächer. Im Rahmen einer Umstrukturierung will der Reifenkonzern die Belegschaft in Europa, dem Nahen Osten und Afrika um rund 1.200 Stellen reduzieren. Die Stellenstreichungen sollen zu Kosten vor Steuern von etwa 210 bis 230 Millionen Dollar führen. J.M. Smucker fielen um 7 Prozent, nachdem der Lebensmittelkonzern den Kauf des Snackherstellers Hostess Brands (+19,1%) angekündigt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 5,00 +2,9 4,97 57,9 5 Jahre 4,42 +0,9 4,41 41,5 7 Jahre 4,37 +1,5 4,36 40,3 10 Jahre 4,29 +1,7 4,27 40,6 30 Jahre 4,38 +4,0 4,34 40,8

Die Anleiherenditen hätten von der Erwartung einer hartnäckig hohen Inflation profitiert, hieß es zu den leicht steigenden Marktzinsen. Anleger wetteten darauf, dass die Zinsen noch längere Zeit hoch blieben.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0738 -0,1% 1,0750 1,0726 +0,3% EUR/JPY 157,71 +0,1% 157,58 156,77 +12,4% EUR/GBP 0,8581 -0,1% 0,8592 0,8565 -3,0% GBP/USD 1,2514 +0,0% 1,2513 1,2523 +3,5% USD/JPY 146,86 +0,2% 146,57 146,17 +12,0% USD/KRW 1.326,65 +1,6% 1.305,49 1.329,06 +5,1% USD/CNY 7,2911 +1,3% 7,1961 7,2935 +5,7% USD/CNH 7,3092 +0,1% 7,3036 7,3050 +5,5% USD/HKD 7,8311 -0,0% 7,8325 7,8382 +0,3% AUD/USD 0,6427 -0,1% 0,6433 0,6435 -5,7% NZD/USD 0,5904 -0,3% 0,5922 0,5922 -7,0% Bitcoin BTC/USD 25.793,48 +2,6% 25.134,65 25.805,96 +55,4%

Der Dollar gab etwas nach, der Dollarindex verlor 0,5 Prozent. Für Druck sorgten verbale Interventionen, sowohl zugunsten des Yen wie auch zugunsten des Yuan durch die jeweiligen Notenbanken in Japan und China. Der Yen ging zuletzt mit 146,50 je Dollar deutlich höher um als am Freitag, auch der Yuan legte deutlich. Nach dem Zinsentscheid der EZB am Donnerstag könnte der Dollar allerdings wieder aufwerten, meinte Marc Chandler von Bannockburn. Wenn die EZB die Zinsen unverändert lassen sollte, dürfte der Dollar von der dann unverändert großen Zinsdifferenz profitieren. Aber selbst im Fall einer Zinserhöhung werde der Euro wahrscheinlich abwerten, denn der Markt dürfte dann davon ausgehen, dass es die letzte sei, so Chandler unter Verweis auf die schwächelnde Wirtschaft in der Eurozone.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,67 87,29 +0,4% +0,38 +11,9% Brent/ICE 90,94 90,64 +0,3% +0,30 +10,8%

Die Ölpreise bewegten sich kaum. Die Akteure am Ölmarkt blickten den anstehenden Daten zu den US-Rohölvorräten im Wochenverlauf skeptisch entgegen, hieß es. Beobachter fürchten, dass die Bestände erstmals seit fünf Wochen wieder gestiegen sein könnten, weil die USA mehr Öl importierten und weniger exportieren.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,77 1.922,40 -0,1% -2,64 +5,3% Silber (Spot) 23,05 23,05 -0,0% -0,00 -3,8% Platin (Spot) 903,30 903,00 +0,0% +0,30 -15,4% Kupfer-Future 3,80 3,81 -0,2% -0,01 -0,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der schwächere Dollar stützte den Goldpreis. Die Feinunze zeigte sich gut behauptet bei 1.922 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

UNWETTER LIBYEN

Der Osten Libyens ist vom Sturmtief "Daniel" und heftigen Überschwemmungen heimgesucht worden, bei denen mindestens 150 Menschen uns Leben gekommen sind. Der in Ostlibyen herrschende Regierungschef Ussama Hamad sagte, er gehe von "mehr als 2.000 Toten und tausenden Vermissten" allein in Derna aus.

NORDKOREA/RUSSLAND

Der Zug mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un an Bord hat nach Angaben von Moskau Russland erreicht, wo ein Treffen zwischen Kim und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant ist.

ARMENIEN/RUSSLAND/USA

Zum Missfallen Russlands hat die Kaukasusrepublik Armenien am Montag gemeinsame Militärmanöver mit den USA begonnen.

PFIZER/BIONTECH

Die US-Gesundheitsbehörde hat aktualisierte Covid-19-Impfdosen von Pfizer und seinem Partner Biontech sowie von Moderna genehmigt.

