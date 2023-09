Wladiwostok - Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist für ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Er könne bestätigen, dass sich Kim auf russischem Territorium befinde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag.



Der Nordkoreaner war mit einem gepanzerten Zug angereist, der genaue Zeitraum und die Route waren geheimgehalten worden. Das Treffen mit Putin soll in der russischen Hafenstadt Wladiwostok am Japanischen Meer stattfinden, die nur knapp 130 Kilometer von der Grenze zu Nordkorea entfernt liegt. Putin hält sich bereits seit Montag in Wladiwostok auf. Über die Inhalte des Gesprächs zwischen den beiden Machthabern wurden im Vorfeld keine Details veröffentlicht, dem Vernehmen nach dürften Waffenlieferungen sowie Hilfsleistungen für Nordkorea auf der Tagesordnung stehen.

