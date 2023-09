ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Kursreaktion der Aktie auf die Probleme mit den von MTU mitentwickelten GFT-Triebwerken erscheine übertrieben, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mangels positiver Kurstreiber bleibt sie aber zurückhaltend und will die für Mittwochnachmittag angekündigte Konferenz zu diesem Thema abwarten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 21:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 21:28 / GMT

