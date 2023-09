Heartseed (Heartseed Inc.), ein in Tokio ansässiges Biotechnologieunternehmen, das aus iPSC gewonnene Kardiomyozyten zur Behandlung von Herzinsuffizienz (HF) entwickelt, gab heute bekannt, dass auf der 71. Jahrestagung des Japanese College of Cardiology (JCC) am 9. September 2023 vom Prüfarzt die Fallberichte von zwei Patienten aus der klinischen Phase-I/II-Studie (LAPiS-Studie) mit HS-001 in Kombination mit einer koronaren Bypass-Operation bei fortgeschrittener Herzinsuffizienz vorgestellt wurden.

Dr. Yuki Ichihara von der Abteilung für Kardiovaskuläre Chirurgie an der Universitätsfrauenklinik in Tokio stellte seine Erfahrungen mit zwei Patienten in der LAPiS-Studie vor. Laut Studie verlief die Zelltransplantation reibungslos. Die Behandlung mit Immunsuppressiva verlief ohne größere Komplikationen; es wurde auch eine Verbesserung der Herzfunktion beobachtet.

Dr. Ichihara äußerte sich hierzu wie folgt: "Bei Patienten mit ischämischer Herzerkrankung und verminderter linksventrikulärer Ejektionsfraktion (LVEF) haben wir die Erfahrung gemacht, dass sich die LVEF nach einer koronaren Bypass-Operation nicht verbessert, vor allem bei schweren Fällen mit wenig verbliebenem Myokard. In dieser klinischen Studie weisen die ersten Ergebnisse darauf hin, dass die transplantierten Kardiomyozyten angewachsen sind. Ich bin davon überzeugt, dass dies eine neue Behandlungsmethode zur Verbesserung der Herzfunktion sein könnte, indem Kardiomyozyten transplantiert und ersetzt werden, hauptsächlich in den Bereichen, in denen wenig vitales Myokardgewebe vorhanden ist."

Die Ergebnisse der beiden auf der Tagung vorgestellten Fälle (Ausgangswerte vor der Transplantation sowie die Vergleichswerte 26 Wochen nach der Transplantation) sind aus der folgenden Tabelle ersichtlich:

Erster Patient Zweiter Patient LVEF (%) Echo 26 28 17 38 MRT 15 19 10,8 18,0 LVEDV (ml) Echo 345 252 (-27 %) 196 164 (-16 %) MRT 431 389 (-10 %) 265 197 (-26 %) Herz-Thorax-Quotient (%) 63,1 60,0 61,6 48,3 NT-proBNP (pg/ml) 11.471 5.733 (-50 %) 5.225 817 (-84 %) NYHA-Funktionsklassifikation III II III I

Bei beiden Patienten lag anfänglich eine schwere Herzinsuffizienz vor, was sich am niedrigen LVEF-Wert und dem vergrößerten Herzen zeigte. Bei beiden Patienten zeigte sich nach 26 Wochen ein umgekehrtes Remodeling sowie Verbesserungen der Herzfunktion, der NYHA-Funktionsklassifikation und der Biomarker.

Derzeit erhalten vier Patienten der LAPiS-Studie die Therapie. Im Hinblick auf die Sicherheit gibt es bisher keinerlei Vorfälle, welche die Fortsetzung der klinischen Studie beeinträchtigen könnten. Heartseed setzt die Patientenrekrutierung für die LAPiS-Studie fort.

