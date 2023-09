Eczacibasi Monrol Nuclear Products Co. (Monrol), einer der weltweit führenden Hersteller von Radiopharmazeutika, hat beschlossen, 35 Millionen Euro zu investieren, um seine Produktionskapazitäten für Lutetium-177 ohne Trägermaterial (n.c.a. Lu-177) zu erhöhen und damit auf die weltweit steigende Nachfrage nach diesem Produkt zu reagieren.

Monrol, das in seinen Produktionsstätten Radiopharmazeutika herstellt, die hohen Qualitätsstandards entsprechen, plant, seine derzeitigen Produktionskapazitäten für n.c.a. Lu-177 durch die Erweiterung bestehender Produktionslinien in der Monrol-Anlage in Gebze in der Türkei sowie durch die Errichtung einer neuen Produktionsanlage auf dem Campus in Gebze zu erhöhen. Das Erweiterungsprojekt soll schrittweise in Betrieb genommen werden und bis 2026 seine volle Kapazität erreichen.

N.c.a. Lu-177 ist das Radionuklid, das die Grundlage für die zielgerichtete Radioligandentherapie(*) bildet, die heute bei der Behandlung von Prostatakrebs und neuroendokrinen Tumoren weit verbreitet ist und bald auch bei anderen Krebsarten eingesetzt werden soll.

"Prostatakrebs ist nach Lungenkrebs die häufigste Krebsart bei Männern, und seine Häufigkeit nimmt weltweit rapide zu. Bis 2040 werden weltweit jährlich 2,3 Millionen neue Fälle von Prostatakrebs prognostiziert. Die Erhöhung der Produktionskapazität in unserer Anlage in Gebze in der Türkei, die den EU- und US-Qualitätsstandards in vollem Umfang entsprechen wird, wird die steigende weltweite Nachfrage nach n.c.a. Lu-177 decken. Unser Ziel ist es, die Produktionsstätte in Gebze zu einem "Exzellenzzentrum" für die Herstellung von Theranostik-Produkten zu machen", kommentierte Aydin Kucuk, General Manager von Monrol.

(*) Die gezielte Radioligandentherapie ist ein innovativer Ansatz für die Krebsbehandlung. In mehreren klinischen Studien werden die Auswirkungen dieses Behandlungsansatzes auf verschiedene Krebsarten in der ganzen Welt untersucht.

Über Monrol

Monrol ist ein Unternehmen der Nuklearmedizin mit Hauptsitz in Istanbul, das bei der Entwicklung und Herstellung von Radioisotopen und Radiopharmazeutika in GMP-Qualität führend ist. Monrol vertreibt sein erstklassiges radiopharmazeutisches Produktportfolio auf den globalen Märkten. Als CMO und CDMO unterstützt Monrol seine Kunden in der frühen Entwicklungsphase und bietet vollständig integrierte Dienstleistungen für flinke, schlanke, virtuelle Unternehmen, die neue Produktkonzepte in die klinische Erprobung bringen, den Nachweis des Konzepts erbringen und die ersten Studien am Menschen durchführen. Monrol hat sich zum Ziel gesetzt, die Krebsbehandlung für Patienten durch ein Portfolio von radiopharmazeutischen Produkten, die in mehr als 60 Ländern weltweit vertrieben werden, zu verändern und zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie auf www.monrol.com und LinkedIn.

Über n.c.a. Lutetium-177

Lutetium-177 n.c.a. ist ein Radioisotop der Wahl für die gezielte Radionuklidtherapie. Lu-177 n.c.a. ermöglicht Behandlungsoptionen, die heute das Potenzial haben, die Behandlungsergebnisse für bestimmte Krebspatienten zu verbessern, und die dank der laufenden klinischen Entwicklung bald auch für andere verbesserte Behandlungsmöglichkeiten bieten könnten. Die einzigartigen Eigenschaften von Lu-177 n.c.a. machen es zu einem begehrten Radioisotop für die Peptidrezeptor-Radionuklidtherapie (PRRT), die zur Behandlung bestimmter Krebsarten wie neuroendokriner Tumoren (NET) und Prostatakrebs eingesetzt wird. Monrol n.c.a. Lutetium-177 DMF wurde von der FDA aufgelistet.

