Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Tilray Brands ist schwach in die Woche gestartet. Dennoch könnten sich hier im Trend und im Hype um Cannabis Chancen eröffnen, hoffen Investoren. Wie sieht es hinter den Kulissen aber nun aus? Die Aktie von Tilray Brands hat in den vergangenen fünf Handelstagen immerhin ein kleines Plus von gut 2 % geschafft. In den zurückliegenden vier Wochen ging es noch um 4,1 % aufwärts. Die große Aufwärtsfahrt scheint dabei ...

