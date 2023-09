DJ EUREX/Bund-Future leicht im Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstagmorgen gegen 8.15 Uhr 4 Ticks auf 130,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,74 Prozent und das Tagestief bei 130,60 Prozent. Umgesetzt wurden 13.307 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 16 Ticks auf 128,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 116,52 Prozent. Akzente könnte die Veröffentlichung des ZEW-Konjunkturbarometers am Vormittag setzen, spätestens am Donnerstag dann die Zinsentscheidung der EZB.

