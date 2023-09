LONDON (dpa-AFX) - Technology solutions provider Chemring Group PLC (CHG.L) Tuesday said the outturn for the full year remains in line with the Board's expectations.



The company said its expected annual revenue is fully recovered by the order book. As at August 31, the order book was 829 million pounds compared with 575 million pounds last year.



