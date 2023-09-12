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WKN: A0Q4DC | ISIN: CH0038863350 | Ticker-Symbol: NESR
Lang & Schwarz
12.09.23
09:50 Uhr
111,03 Euro
+0,34
+0,31 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
SMI
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
NESTLE SA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NESTLE SA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
111,02111,0409:50
0,0000,00028.03.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEIERSDORF
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
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HELLOFRESH SE31,730+7,23 %
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