- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 152 (140) EUR - 'BUY'- JEFFERIES NIMMT BEIERSDORF IN 'FRANCHISE PICKS' MIT HIGH CONVICTION BUY IDEAS- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 38 (31) EUR - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SETZT HELLOFRESH AUF 'ANALYST FOCUS LIST' UND 'POSITIVE CATALYST WATCH' - WDH/SOCGEN STARTET DÜRR MIT 'BUY' - ZIEL 35 EUR - BARCLAYS STARTET EPIROC MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 165 SEK- BARCLAYS STARTET METSO MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 12 EUR- BARCLAYS STARTET SANDVIK MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 185 SEK- BERENBERG STARTET CARBIOS MIT 'BUY' - ZIEL 51 EUR- JPMORGAN STARTET CTP MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 16 EUR- WDH/SOCGEN HEBT NESTLE AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 106 (108) CHF Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...