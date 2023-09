VINSSEN erhält vom koreanischen Register die Zertifizierung für sein selbst entwickeltes 100-kW-Brennstoffzellenmodul für die Schifffahrt

Das 100-kW-Brennstoffzellenmodul ist für den Einsatz auf einem Freizeitschiff mit Bau- und Verifizierungstests im Jahr 2024 vorgesehen

VINSSEN (CEO Lee Chil-Han), ein Spezialist für umweltfreundliche Schiffs- und Antriebssysteme, hat vom koreanischen Register (Chairman Lee Hyung-Chul) die AIP-Zertifizierung für sein selbst entwickeltes 100-kW-Brennstoffzellenmodul erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230911150382/de/

VINSSEN's "100kW marine fuel cell module" (Graphic: VINSSEN)

Diese Zertifizierung ist der erste Schritt in einem vierstufigen Bewertungsverfahren für neue Technologien und ist von großer Bedeutung, da sie die Durchführbarkeit des Designplans durch das renommierte koreanische Register bescheinigt. Zuvor hatte VINSSEN vom koreanischen Register und der koreanischen Behörde für die Sicherheit im Seeverkehr (KOMSA) die Typenzulassung für sein Lithium-Ionen-Batteriesystem für die Schifffahrt im Jahr 2023 erhalten.

Das 100-kW-Brennstoffzellenmodul für die Schifffahrt besteht aus einem Brennstoffzellen-Stack und einer Anlagenkomponente (Balance of Plant, BOP), die unter anderem eine Wasserstoffversorgungseinrichtung, eine Luftversorgungseinrichtung und eine Kühleinrichtung umfasst. Dabei handelt es sich um ein integriertes System, das sowohl das Antriebssystem als auch verschiedene Hilfsgeräte an Bord versorgt. Das Brennstoffzellenmodul von VINSSEN nutzt die PEMFC-Technologie (Proton Exchange Membrane Fuel Cell), die Vorteile beim Einsatz an Bord kleinerer Schiffe bietet.

VINSSEN plant ein "Projekt zum Bau, zur Verifizierung und zur Entwicklung einer mobilen Ladeeinrichtung auf Basis von Wasserstoff-Brennstoffzellen für Freizeitschiffe", bei dem 2 x 100-kW-Brennstoffzellenmodule in ein Freizeitschiff eingebaut werden sollen, dessen Bau und Verifizierung für 2024 geplant ist.

Mit Unterstützung der Provinz Jeollanam-do und der Stadt Yeongam wird VINSSEN Wasserstoff-Brennstoffzellen-Freizeitschiffe in einer sicheren Demonstrationsumgebung bauen. VINSSEN wird eine Werft in der Nähe des nationalen Industriekomplexes Daebool nutzen und dort eine mobile Wasserstofftankstelle mit differenzierter Überwachungstechnik einrichten und betreiben.

Außerdem wird VINSSEN vom 13. bis 15. September auf der H2 MEET 2023 in Korea vertreten sein.

Über VINSSEN

VINSSEN ist ein Spezialist für maritime Technologien, der durch innovative und nachhaltige Produkte/Lösungen eine Vorreiterrolle bei der Reduzierung von Kohlenstoffemissionen einnimmt. Die Brennstoffzellensysteme von VINSSEN ermöglichen die Nutzung von Wasserstoff und Wasserstoffträgern als saubere und effiziente Energiequellen für die maritime Industrie. VINSSEN unterstützt außerdem die Elektrifizierung der Schifffahrt mit Batterielösungen, die mit der Brennstoffzellentechnologie kombiniert werden können. Das Kernangebot von VINSSEN umfasst die Herstellung von Brennstoffzellensystemen und zugehörigen Komponenten, das Engineering in Form von Konstruktion, Montage, Nachrüstung und After-Market-Services.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230911150382/de/

Contacts:

Su Yeon KIM

+82-70-4121-8637

sykim@vinssen.com