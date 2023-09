Düsseldorf (ots) -Dieses Vertrauen ist über Jahre hart erarbeitet und macht Huawei stolz! 49 Prozent der Deutschen glauben, dass Huawei die Digitalisierung Deutschlands vorantreiben kann. Das ergab eine repräsentative Umfrage des unabhängigen Meinungsforschungsinstituts INSA. In der Altersgruppe der 30-39-jährigen sind sogar 76 Prozent der befragten Deutschen überzeugt, dass Huawei als führender globaler Anbieter für Telekommunikation ein Treiber für die Digitalisierung des Landes sein kann.Ebenso ein wichtiges Signal an die Politik: Ein Verbot von Huawei-Technologie in der digitalen Infrastruktur in Deutschland lehnen die Umfrageteilnehmer relativ-mehrheitlich ab: 45 Prozent der Deutschen, die Huawei kennen, sehen dies so.Carsten Senz, Vice President Corporate Communications Huawei Deutschland: "Wir freuen uns, dass wir so ein großes Vertrauen bei den Menschen in Deutschland genießen und werden weiterhin alles dafür tun, dass dies so bleibt. Huawei liefert seit Jahren verlässlich Spitzen-Technologie für die deutsche Infrastruktur, schafft Arbeitsplätze, investiert Milliardenbeträge und unterstützt Industrie und Wirtschaft bei den Herausforderungen der digitalen Revolution. Wir sind und bleiben ein verlässlicher Partner."An der Umfrage nahmen in der Zeit vom 31. August bis zum 1. September insgesamt 1005 Menschen aus Deutschland ab 18 Jahren via Online-Befragung teil.Über HuaweiHuawei Technologies ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie und Telekommunikationslösungen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung und mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung nutzt direkt oder indirekt Technologie von Huawei. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzhen hat weltweit 207.000 Mitarbeiter:innen und ist in 170 Ländern tätig. Huawei hat sechs Geschäftsbereiche - Connectivity, Computing, Devices (Endgeräte wie Laptops, Smartphones und Wearables), Automotive, Digital Power, Cloud - und spricht dabei drei Kundengruppen - Carrier (Netzbetreiber), Enterprises (Unternehmenskunden) und Consumer (Endverbraucher*innen) an. Über 114.000 Mitarbeiter:innen sind im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Huawei betreibt weltweit 16 Forschungs- und Entwicklungscluster sowie gemeinsam mit Partnern 28 Innovationszentren. In Deutschland ist Huawei seit 2001 tätig und beschäftigt über 2.000 Mitarbeiter:innen an 18 Standorten. In München befindet sich das größte europäische Forschungszentrum von Huawei.Pressekontakt:Patrick BergerHead of Media AffairsEmail: patrick.berger@huawei.comOriginal-Content von: Huawei Technologies Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108888/5600797