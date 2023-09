Bernd Wünsche (Gurupress.de) - AMC Entertainment ist mit einem klaren Aufschlag in die neue Woche gestartet. Noch immer belastet der Abschlag von -44 % aus der vergangenen Woche. Dreht die Aktie nun nach oben? Diese Frage stellt sich nach einem Plus von mehr als 2,3 % in den ersten Handelsminuten, die AMC Entertainment nun schaffte. Diese Gewinne sind formal nur ein Tropfen auf den heißen Stein, zumal es keine neuen Nachrichten gab, die den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...