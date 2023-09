Neustadt am Rübenberge (ots) -Strompreise im stetigen Aufwärtstrend - was viele Hausbesitzer zunehmend belastet, ließe sich mittlerweile durch eine Investition in PV-Technik problemlos beheben. Henning Hanebutt unterstützt seine Kunden täglich dabei, die Installation ihrer Photovoltaik-Anlage gleichermaßen kostengünstig wie reibungslos abzuwickeln und sich dadurch von externen Versorgern unabhängig zu machen. Warum das gerade jetzt lukrativer denn je ist, verrät er im folgenden Ratgeber.Angesichts steigender Strompreise und der zunehmenden Besorgnis über den Klimawandel wird das Interesse an Photovoltaik-Anlagen immer größer: Kein Wunder also, dass immer mehr Hausbesitzer von dieser Entwicklung profitieren wollen, indem sie ihren eigenen, kostengünstigen und umweltfreundlichen Strom erzeugen. Ziel ist es, die Abhängigkeit von externen Versorgern zu verringern, finanzielle Ersparnisse zu realisieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende zu leisten. Doch trotz der steuerlichen Erleichterungen und der zunehmenden Kosteneffizienz von PV-Anlagen zögern viele Interessenten: Unsichere Finanzplanung, mangelnde Kenntnis über die langfristigen Vorteile und die Sorge um aufwendige Wartungsarbeiten stehen oft als Hürden im Weg. "Wenn die Hausbesitzer diese Gelegenheit nicht ergreifen, laufen sie Gefahr, in einem Strommarkt festzustecken, der von Preisschwankungen und wachsenden Kosten geprägt ist", mahnt Henning Hanebutt, Geschäftsführer der Hanebutt Gruppe."Die entscheidenden Faktoren für eine kosteneffiziente und nachhaltige Energieversorgung sind die Reduktion der Betriebskosten und die Stabilität der Energiepreise - Photovoltaik-Anlagen bieten all diese Vorzüge", fügt er hinzu. Henning Hanebutt kann auf eine umfangreiche Expertise im Bereich Dacharbeiten und Photovoltaik zurückblicken: Als Leiter der fast 100 Jahre alten Hanebutt Gruppe, die heute 14 Niederlassungen an zehn Standorten unterhält, verfügt er über umfassende Erfahrungswerte in verschiedenen Handwerksbereichen. Unter seiner Führung hat die Unternehmensgruppe zudem schon zahlreichen Hauseigentümern geholfen, ihre Energiekosten durch den Einsatz von Photovoltaik-Anlagen zu senken und ihren Beitrag zur Energiewende zu leisten. Warum aber schlägt die Thematik gerade jetzt so hohe Wellen?Nachhaltigkeit trifft Rentabilität: Wie Photovoltaik-Anlagen die Energiekosten minimieren"Wer sich für eine Photovoltaik-Anlage entscheidet, investiert in eine nachhaltige Zukunft und profitiert von signifikanten Kosteneinsparungen", betont Henning Hanebutt. So fallen die Betriebskosten einer solchen Anlage im Gegensatz zum traditionellen Strom aus dem Netz minimal aus. Die daraus resultierenden Einsparungen werden zudem durch eine stabile Preisstruktur über die Jahre hinweg begleitet. Darüber hinaus hat sich die finanzielle Lage seit Anfang 2023 für PV-Besitzer noch weiter verbessert, denn durch den Wegfall der Mehrwertsteuer auf Photovoltaik-Anlagen ist der Kauf und Betrieb nun weitaus kostengünstiger.Mit einer eigenen Stromquelle sind Hauseigentümer ferner weniger anfällig für Preisschwankungen und können im Falle von Netzproblemen oder -ausfällen auf ihre eigene Stromversorgung zurückgreifen. "Gerade in Zeiten der Energiewende und steigender Energiepreise ist eine Photovoltaik-Anlage mehr als nur eine Investition - sie ist der einzig sinnvolle Schritt in Richtung einer eigenständigen und nachhaltigen Energieversorgung", ergänzt Henning Hanebutt.Photovoltaik-Anlagen als Katalysator der Immobilienwertsteigerung"Eine Photovoltaik-Anlage dient nicht nur dem Schutz der Umwelt, sondern ist auch eine wertsteigernde Investition in die entsprechende Immobilie", erklärt Henning Hanebutt. Demnach werden Häuser, die mit einer erneuerbaren Energiequelle ausgestattet sind, in der Regel als moderner und umweltfreundlicher wahrgenommen, was sich in gesteigerter Attraktivität und folgerichtig auch in einem höheren Verkaufswert widerspiegelt.Ergänzend hierzu bieten Photovoltaik-Anlagen einen erheblichen Vorteil für diejenigen, die ein Elektroauto besitzen oder in Erwägung ziehen, eines zu erwerben. So lassen sich zum einen die Energieverwendung und -kosten deutlich optimieren, zum anderen ermöglicht eine solche Kombination einen nahezu CO2-neutralen Lebensstil. "In einer immer umweltbewussteren Gesellschaft wird der Mehrwert einer Immobilie nicht nur in Quadratmetern gemessen - sondern auch in ihrem Beitrag zur allgemeinen Nachhaltigkeit", so Henning Hanebutt.Effizienz im Doppelpack: Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen"Die Synergie zwischen Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen eröffnet zusätzlich Möglichkeiten, die Energiekosten deutlich zu senken und die erzeugte Energie optimal auszunutzen", betont Henning Hanebutt. Doch damit nicht genug: Sowohl PV-Anlagen als auch Wärmepumpen sind nicht nur äußerst wartungsarm, sondern auch robust und mit wenigen beweglichen Teilen konstruiert, wodurch ihre Anfälligkeit für Ausfälle reduziert wird. Daher benötigen sie nur selten Inspektionen, was die laufenden Ausgaben über die Lebensdauer der Anlage weiter reduziert.Sie wollen ebenfalls vom klassischen Stromnetz unabhängig werden und Ihre Energiekosten nachhaltig senken? Dann melden Sie sich jetzt bei Henning Hanebutt (https://www.hanebutt.de/) und fordern Sie Ihr individuelles Projektangebot an!Pressekontakt:Hanebutt GmbHVertreten durch: Henning & Heiner HanebuttE-Mail: info@hanebutt.dehttps://www.hanebutt.de/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Hanebutt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169686/5600833