Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Schwimmkurse in der Kita, im Tierheim mithelfen oder die Arbeit einmal im Jahr stehen die Menschen hinter dieser freiwilligen Arbeit im Vordergrund, wenn der Deutsche Engagementpreis vergeben wird. Ab sofort (12. September) können wir alle wieder online abstimmen beim Publikumspreis. Wie das funktioniert und warum die Abstimmung so wichtig ist, weiß mein Kollege Mario Hattwig.Sprecher: 390 Einzelpersonen, Initiativen, Vereine und Unternehmen aus jedem Bundesland und vielen Themenfeldern sind in diesem Jahr für den Deutschen Engagementpreis nominiert, so Ulla Kux, Leiterin des Deutschen Engagementpreises.O-Ton 1 (Ulla Kux, 27 Sek.): "Es gibt beispielsweise viele Projekte, die sich um ein lebenswertes Dorf bemühen. Das heißt, da sind normale Bürgerinnen und Bürger, die schließen sich zusammen und da geht's um alte Scheunen oder Fabrikgelände, die werden erhalten, damit so ein Ort entsteht, wo so ein soziales Leben und so ein Miteinander möglich ist. Das gibt es beispielsweise in Wargolshausen in Bayern oder in Annaburg in Sachsen-Anhalt. Also im ganzen Land gibt es wirklich ganz, ganz viele tolle Engagierte."Sprecher: Alle Nominierten haben nun die Chance, den Publikumspreis des deutschen Engagementpreises zu gewinnen, bei dem jeder von uns ab sofort bis zum 24. Oktober abstimmen kann.O-Ton 2 (Ulla Kux, 16 Sek.): "Man geht auf unsere Website www.deutscher-engagementpreis.de. Da findet man alle Nominierten kurz vorgestellt, damit man auch weiß, wer so im Rennen ist. Da kann man auch so ein bisschen suchen und filtern nach Bundesland oder Themenfeld. Und dann kann man direkt mit einem Klick für den Favoriten abstimmen."Sprecher: Und das sollte man auch tun, damit die Engagierten spüren, dass sie wahrgenommen werden.O-Ton 3 (Ulla Kux, 20 Sek.): "Das Mitmachen beim Abstimmen sagt: Wir sehen euch und wir zeigen euch mit dem Abstimmen unser Danke und die Wertschätzung, die wir haben für das, was ihr tut. Und natürlich ist es so, dass sich dann auch viele Menschen mit dem Thema freiwilliges Engagement beschäftigen und vielleicht auch selber ermutigen, irgendwo mitzumachen und aktiv zu werden. Das mögen wir natürlich auch gerne."Sprecher: Bei der Preisverleihung am 5. Dezember in Berlin winkt dem Gewinner dann unter anderem ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro.O-Ton 4 (Ulla Kux, 19 Sek.): "Und für viele andere ist vielleicht wichtig, dass die 50 Bestplatzierten von der Abstimmung die Teilnahme an einem kostenfreien Weiterbildungsseminar bei uns in Berlin. Und was mir besonders wichtig ist, ist natürlich, dass eigentlich alle Nominierten gewinnen, wenn für sie abgestimmt wird, weil sie dann erfahren, dass sie gesehen werden."Abmoderationsvorschlag: Noch bis zum 24. Oktober können wir alle mitmachen bei der Abstimmung über den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises. Mehr Infos und alle Nominierten finden Sie im Netz unter www.deutscher-engagementpreis.de.