Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen Maj Invest - name change of sub-funds

The changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 19 September 2023. ISIN: DK0060157196 ----------------------------------------------------- Name: Maj Invest Global Sundhed KL ----------------------------------------------------- New name: Maj Invest Planet & People ----------------------------------------------------- Short name: MAJGS ----------------------------------------------------- New short name: MAJPP ----------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 60412 ----------------------------------------------------- ISIN: DK0060442713 ----------------------------------------------- Name: Maj Invest Makro ----------------------------------------------- New name: Maj Invest Big Picture ----------------------------------------------- Short name: MAJMAK ----------------------------------------------- New short name: MAJBPI ----------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 92996 ----------------------------------------------- For further information please contact Surveillance, tel: +45 33 93 33 66