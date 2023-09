AMD hat sein Konkurrenzprodukt MI300X in den Startlöchern, Intel macht bei den KI-Beschleunigern Fortschritte und auch Tesla versucht mit dem D1-Chip die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern. Ein am Montag veröffentlichter Benchmark zeigt jedoch, dass aktuell keiner der Wettbewerber an den First-Mover heranreicht.MLCommons, bekannt für ihre KI-Performance-Benschmarks, veröffentlichte am Montag neue Testergebnisse zur Hardwareleistung bei der Ausführung von KI-Modellen. Bei diesen Tests erzielte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...