Ruggell (ots) -Liechtenstein Life erweitert das Angebot an Fondspolicen für den deutschen Markt. Neu im Portfolio ist eine Wholelife-Versicherung, die es ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und steueroptimiert auf Erben zu übertragen. Der Tarif Liechtenstein Life Wealth ist eine langlaufende, fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich Versicherungsleistungen individuell konfigurieren und für Erbschaften oder Schenkungen flexibel gestalten lassen.In Deutschland wird mehr vererbt oder geschenkt denn je. Doch die Erbschaft- oder Schenkungsteuer mit Steuersätzen von bis zu 50 Prozent kann das übertragene Vermögen erheblich schmälern. Hier setzt die neue Liechtenstein Life-Police an, die speziell auf die Anforderungen von Vermögenden zugeschnitten ist. Mit dem innovativen Wholelife-Tarif fließt die Leistung im Todesfall nicht in die Erbmasse. Kunden können von Erbschaft- und Schenkungsteuer-Freibeträgen profitieren. Bei Bedarf lässt sich auch eine Term Fix-Option flexibel integrieren.Diese fondsgebundene Lebensversicherung wurde speziell für die vielfältigen Bedürfnisse einer vermögenden Klientel gestaltet. Der Tarif steht sowohl mit laufender Beitragszahlung als auch mit Einmalbeiträgen zur Verfügung. In den Vertrag können bis zu zwei Versicherungsnehmer bzw. versicherte Personen aufgenommen werden. Dadurch eröffnen sich vielfältige Szenarien für die steueroptimierte Vermögensübertragung und Nachlassregelung. Kunden können mit Liechtenstein Life Wealth zugleich Steuern sparen, das Kapital weiterarbeiten lassen und die Übertragung ihres Vermögens maximal flexibel gestalten. Für die Laufzeit des Wholelife-Tarifs kann ein Endalter bis zum 104. Lebensjahr (der Versicherungsnehmer und der versicherten Person) gewählt werden. Das Eintrittsalter ist bis zum 92. Lebensjahr (der Versicherungsnehmer und der versicherten Person) möglich."Die Erbschaftswelle bietet riesiges Potenzial für Makler und Berater. Aber sie brauchen auch Lösungen, mit denen sie den Bedarf einer anspruchsvollen und solventen Mandantschaft passgenau treffen", so Stephan Bruckner, Senior Sales Representative für Liechtenstein Life. "Wir freuen uns, mit Liechtenstein Life Wealth einen der derzeit flexibelsten Tarife im Bereich Erben und Schenken im deutschen Markt vorzustellen. Damit haben Vermittler nicht nur eine optimale Lösung für die Vermögens- und Nachlassplanung ihrer Kunden an der Hand. Mit einer versierten Generationenberatung können sie sich auch im zunehmenden Wettbewerb von anderen Mitbewerbern abheben und den eigenen Bestand zukunftssicher aufstellen."Über Liechtenstein LifeDie Liechtenstein Life Assurance AG ist die Spezialistin für renditestarke Altersvorsorge und passgenauen Risikoschutz. Das Unternehmen mit Sitz in Ruggell, Liechtenstein, wurde 2008 gegründet und bietet Kunden, Maklern und Beratern Fondspolicen auf Basis von aktuell über 460 ausgewählten Fonds an, die für die individuelle Lebenssituation, die eigenen Werte und das persönliche Risikoempfinden passgenau zusammengestellt werden können. Die fondsgebundenen Lebensversicherungen bieten ein Maximum an Flexibilität und können digital an Veränderungen angepasst werden. Liechtenstein Life zählt zu den wachstumsstärksten Anbietern in diesem Segment in der Schweiz und Deutschland. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the prosperity company AG, die derzeit über 100 Mitarbeitende im Versicherungsbereich beschäftigt.