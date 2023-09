EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh Aktiengesellschaft: Deutsche Bahn und Vossloh bauen ihre Zusammenarbeit im Rahmen der präventiven Schieneninstandhaltung aus



12.09.2023 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Deutsche Bahn und Vossloh bauen ihre Zusammenarbeit im Rahmen der präventiven Schieneninstandhaltung aus Das weltweit exklusiv von Vossloh angebotene Hochgeschwindigkeitsschleifen beugt Schienenfehlern vor und verlängert die Lebensdauer der Schiene

DB Netz AG beauftragt die Bearbeitung von mindestens 13.000 km ihres Hochleistungsnetzes im Jahr 2024

Rahmenvertrag beinhaltet auch die digitale Erfassung und Analyse des Schienenzustands

Die Arbeitsgeschwindigkeit von 80 km/h ermöglicht Schieneninstandhaltung ohne Streckensperrung

Vossloh erhöht damit die Verfügbarkeit der Strecke trotz stetig wachsender Belastung der Schienennetze Werdohl, 12. September 2023. Vossloh und das Schieneninfrastrukturunternehmen der Deutsche Bahn AG, die DB Netz AG, setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der präventiven Schieneninstandhaltung mit der von Vossloh entwickelten HSG-(High Speed Grinding)Technologie fort. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit im laufenden Jahr wurde der Umfang des Hochgeschwindigkeitsschleifens für 2024 nun um 1.000 km auf mindestens 13.000 km ausgeweitet. Der Schwerpunkt der Arbeiten wird erneut auf den am stärksten beanspruchten Streckenverbindungen des deutschen Eisenbahnnetzes, dem sogenannten Hochleistungsnetz, liegen. Neben der eigentlichen Schleifleistung hat die DB Netz AG erneut den Einsatz umfangreicher digitaler Mess- und Analysetechnologie beauftragt. Während der Überfahrt werden in Echtzeit wichtige Zustandsdaten erhoben und ausgewertet, relevante Informationen können anschließend in einer webbasierten Anwendung einschließlich konkreter Handlungsempfehlungen visualisiert werden. Dadurch wird die Grundlage geschaffen für einen Übergang von fristenbasierter hin zu zustandsbasierter Instandhaltung. "Die Bedeutung präventiver und zustandsbasierter Instandhaltungsmaßnahmen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Sie sind ein wichtiger Schritt hin zu einer höheren Verfügbarkeit von Strecken, was wiederum zwingende Voraussetzung ist, um mehr Verkehr auf die Schiene verlagern zu können und so die Erreichung ambitionierter Klimaschutzziele zu unterstützen", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "Wir haben uns bei Vossloh ein einzigartiges Fahrwegverständnis aufgebaut, das wir zunehmend auch mit Hilfe digitaler Angebote dafür nutzen, maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln. So freuen wir uns, auch mit der Deutschen Bahn unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortzusetzen und mehr grüne Mobilität in Deutschland zu ermöglichen", ergänzt Schuster. Das weltweit einzigartige Schleifverfahren zur präventiven Instandhaltung des Schienennetzes erlaubt eine Arbeitsgeschwindigkeit von mehr als 80 km/h auf Vollbahnstrecken. Damit können die Vossloh Maschinen beispielsweise nachts im Güterverkehr "mitschwimmen", Streckensperrungen werden damit überflüssig. Das Schleifprogramm kann individuell an den jeweiligen Streckenzustand angepasst werden. Im Rahmen des laufenden Vertrages wurden beispielsweise auf einigen Streckenabschnitten zusätzlich Querprofiloptimierungen durchgeführt. Heike Junge-Latz, Vorständin für Anlagen- und Instandhaltungsmanagement der DB Netz AG, ergänzt: "Wir rechnen für die kommenden Jahre weiter mit einem steigenden Passagier- und Güterverkehrsaufkommen, dafür sanieren wir stetig unser Netz. Der Umfang des deutschen Hochleistungsnetzes wird sich bis zum Jahr 2030 auf über 9.200 Kilometer annähernd verdreifachen. Mittels Prävention durch unter anderem die HSG-Technologie werden wir die Zuverlässigkeit unseres Netzes weiter steigern." Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Vossloh mit etwa 3.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.046,1 Mio.€.



12.09.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com