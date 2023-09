© Foto: Arne Dedert - dpa



Trotz guter Vorgaben aus den USA startet der DAX am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handel. "Eine klare Richtung" für den DAX dürfte es erst nach der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag geben.

Der DAX startet mit leichten Verlusten in den heutigen Handelstag. Er notiert aktuell bei 15.758 Punkten. Bereits am Vortag hatte sich der DAX zwischenzeitlich bis auf 15.867 Punkte erholt, war dann aber wieder etwas zurückgefallen.

Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erklärt: "Die europäischen Börsen können sich zum Handelsstart über positive Vorgaben von der Wall Street freuen. Insbesondere der Technologieindex NASDAQ 100 konnte nach dem gestrigen europäischen Börsenschluss deutlich zulegen."

Und weiter: "Allerdings hat der gestrige Handelstag in Europa auch einmal mehr gezeigt, dass im Vorfeld der Zinsentscheidung kaum große Sprünge möglich sind. Die Angst, jetzt Positionen aufzubauen und am Donnerstag auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, ist groß. Zurückhaltung ist daher das Gebot der Stunde."

"Eine klare Richtung" für den DAX erwartet Altman erst am Donnerstag nach der Zinsentscheidung der EZB. Diese wird ihre Entscheidung am Donnerstag um 14.15 Uhr bekanntgeben.

An der Wall Street sorgte gestern Tesla für Furore. Grund war eine bullishe Prognose von Morgan Stanley. Diese sehen einen massiven Umsatz- und Gewinnschub durch den geplanten Supercomputer "Dojo" bei Tesla. Die Tesla-Aktie ging daraufhin an der NASDAQ mit einem Plus von rund zehn Prozent aus dem Handel.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion