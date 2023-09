Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Siemens Energy hat in den vergangenen Tagen deutliche Rücksetzer hinnehmen müssen. Nun dreht sich der Wind ggf. Die Analysten sind in bestem Optimismus. Die Aktie hat innerhalb einer Woche mit einem Minus von etwa -5 % die Talfahrt fortgesetzt. Die Notierungen haben innerhalb von drei Monaten sogar einen Abschlag von -48 % hinnehmen müssen. Grund war aktuell noch immer das, was die Tochter Gamesa derzeit ...

