12.09.2023 / 10:00 CET/CEST

Hamburg, 12. September 2023

2022 sorgte die Zinswende für den größten Crash am Rentenmarkt seit mehr als 100 Jahren. Aktuell sehen die Renditen in vielen Segmenten wieder sehr attraktiv aus. Ein Bereich, der mit hohen Renditen und Kupons bei guten Bonitäten heraussticht, sind Nachranganleihen. So liegt beispielswiese die Umlaufrendite der im ARAMEA Rendite Plus (WKN: A0NEKQ) enthaltenen Anleihen bei über 8,6 Prozent (Stand: 31. August 2023) - und dies bei einem durchschnittlichen Rating der Emittenten von "A-".

Die Kupons von Neuemissionen im Bereich Nachranganleihen haben wieder deutlich angezogen. Daher stiegen auch die ordentlichen Erträge in den Nachrangfonds, die - nach Abzug der Kosten - verlässlich ausgeschüttet werden. Der ARAMEA Rendite Plus (WKN: A0NEKQ) wird entsprechend am 15. September 2023 wieder 5,60 Euro je Anteil ausschütten. "Viele unserer Kunden sind an stabilen Ausschüttungen aus ordentlichen Erträgen sehr interessiert", sagt Markus Barth, Vorstandsvorsitzender der ARAMEA Asset Management AG. Daher sei es auch weiterhin Kern der Arbeit des Portfoliomanagements, diese sicherzustellen - eine Aufgabe, die durch den Zinsanstieg in den vergangenen 18 Monaten wieder deutlich einfacher geworden ist. Bezogen auf den aktuellen Anteilspreis des ARAMEA Rendite Plus werden somit rund 3,6 Prozent ausgeschüttet.

Die nachhaltige Variante des ARAMEA-Flaggschiffs, der ARAMEA Rendite Plus Nachhaltig (WKN: A2DTL7), wird in diesem Jahr 3,00 Euro pro Anteil ausschütten. Dies entspricht einer Ausschüttungsrendite von knapp 3,5 Prozent. Der verantwortliche Fondsmanager und ARAMEA-Vorstand Sven Pfeil bleibt optimistisch, dass auch in den kommenden zwölf Monaten genügend ordentliche Erträge erwirtschaftet werden können, um die Ausschüttung weiter zu erhöhen. "Es gibt viele interessante Papiere am Markt, die wieder mit einem hohen Kupon ausgestattet sind. Da Nachranganleihen auf das Eigenkapital angerechnet werden dürfen, sind die Emittenten bereit, mehr dafür zu bezahlen als bei klassischen Unternehmensanleihen."



Über die ARAMEA Asset Management AG

Die ARAMEA Asset Management AG zählt zu den größten unabhängigen Asset Managern in Deutschland. Das 33-köpfige ARAMEA-Team verantwortet über 4,5 Milliarden Euro in Publikums- und Spezialfonds sowie in Vermögensverwaltungsmandaten. Der Kundenkreis umfasst Sozialversicherungsträger, Verbände, Stiftungen, Versicherungen, Banken, Unternehmen, kirchliche Einrichtungen und Family Offices. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht neben Herrn Rolf Hunck (Vors.) aus den Mitgliedern Dr. Dr. Michael Steen, Thomas Gollub, Harald Spiegel, Frank Diegel und Dr. Jörg Stotz. ARAMEA Asset Management AG wird vertreten durch die Vorstände Markus Barth (Vors.) und Sven Pfeil.

