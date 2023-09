Utrecht, Niederlande (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Schulungen und simuliertes Phishing, eröffnet ein neues Büro im Central Park in Utrecht, das als EMEA-Zentrale dient.Das neue Büro wurde offiziell vom Gründer und CEO von KnowBe4, Stu Sjouwerman, eröffnet. Der in den Niederlanden geborene Unternehmer lebt und arbeitet seit den 1990er Jahren in den Vereinigten Staaten. Im Jahr 2010 gründete er zusammen mit seinem kürzlich verstorbenen Geschäftspartner Kevin Mitnick das Cybersicherheitsunternehmen, um Organisationen dabei zu helfen, das Problem der Cyberkriminalität und des Social Engineerings durch den Einsatz einer modernen Schulungsplattform für Security Awarness anzugehen."KnowBe4 erlebt derzeit ein unglaubliches Wachstum in der EMEA-Region und erwartet dieses auch weiterhin, weshalb wir dieses neue Büro eröffnen. Es befindet sich in zentraler Lage in den Niederlanden, nur wenige Gehminuten vom Bahnhof entfernt und in bester Lage im belebten Zentrum von Utrecht. Die Wahl dieses Standorts steht im Einklang mit unserem Bestreben, unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern. Die Nähe zum größten Bahnhof der Niederlande gewährleistet, dass unsere Mitarbeiter und Kunden problemlos öffentliche Verkehrsmittel nutzen können", sagt Stu Sjouwerman, CEO von KnowBe4."Darüber hinaus ist und bleibt Utrecht ein hervorragender Ausgangspunkt für den Aufbau weiterer Kooperationen in einer Region, in der viele Anstrengungen zur Förderung der Cybersicherheit unternommen werden. Cybernetwork Utrecht ist ein gutes Beispiel dafür", fügt Jelle Wieringa, Security Awareness Advocate bei KnowBe4, hinzu.Weiterführende Informationen finden Sie auf: www.knowbe4.comPressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5600871