Berlin (ots) -Für den nächsten Batch des K.I.E.Z.-Accelerators wurden erneut die vielversprechendsten KI-Start-ups gesucht, die sich im Umfeld der vier Berliner Universitäten gegründet haben."Ich bin immer wieder begeistert von der Bandbreite an KI-Lösungen, mit denen sich die jungen KI-Entrepreneure bei uns bewerben", sagt Dr. Tina Klüwer, Direktorin AI bei K.I.E.Z. "Aktuell beobachten wir, dass KI-Start-ups zunehmend auf die Möglichkeiten generativer KI-Modelle setzen, um darauf ihre Anwendungen zu entwickeln", so Klüwer weiter.K.I.E.Z. ermöglicht es den jungen Unternehmen, ein individuelles Programm auf Basis eigener Wachstumsziele zusammenzustellen. Folgende KI-Start-ups konnten sich beim Pitch vor einer renommierten Jury aus KI-Experten, Investoren und Entrepreneuren durchsetzen. Sie profitieren ab Oktober 2023 vom umfangreichen Service-Angebot des Accelerators.Agenta AI (https://agenta.ai/) ist eine Open-Source-Plattform, die es Entwicklern ermöglicht, robuste LLM-gestützte Anwendungen zu erstellen, zu bewerten und einzusetzen.Clearlea.se (https://clearlea.se/) ist eine SaaS-Plattform, mit der Mieter von Gewerbeimmobilien, ihre Mietverträge so verwalten können, als hätten sie einen professionellen Immobilienmakler. Die Plattform nutzt eine Kombination aus natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) und großen Sprachmodellen (LLM), um automatisch Informationen aus Verträgen zu extrahieren, diese leicht verständlich zu machen und die Genauigkeit der Nebenkosten zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet Clearlea.se auf der Grundlage dieser Informationen umsetzbare Empfehlungen für Unternehmen.DeepSkin AI (https://www.deepskinai.com/) bietet eine KI-Software zur Hautanalyse und für Produktempfehlungen als Dienstleistung für E-Commerce-Shops, die Kosmetik- und Hautpflegeprodukte verkaufen.Epapa (https://epapa.eu/) entwickelt eine KI-gestützte Mathe-Lern-App für Schüler, die im Klassenzimmer nicht mithalten können. Die KI sorgt dafür, dass jeder Schüler einen individuellen Lernpfad erhält, der auf unseren Inhalten basiert, sodass das Lernen spannend wird und Spaß macht.LipoCheck (https://www.lipocheck.de/) ist ein HealthTech-Start-up, das die Diagnose und Behandlung von Lipödemen durch die Entwicklung der ersten KI-gestützten Gesundheitsplattform für jede zehnte Frau und medizinisches Fachpersonal verbessert. Durch intelligente Kombination verschiedener Eingaben und Modalitäten wie Bilder, Texte, Messdaten und Audio ermöglicht die Technologie von LipoCheck die Früherkennung, genaue Diagnose, effektive Behandlung und personalisierte Unterstützung für diese häufig missverstandene Krankheit.tulana unterstützt Fertigungsunternehmen dabei, in einem Umfeld von Unsicherheit, steigenden Kosten und Herausforderungen in der Lieferkette erfolgreich zu sein. Die Plattform ermöglicht die belastbare und vorausschauende Planung über den gesamten Planungshorizont, basierend auf maschinellem Lernen für Prognosen und fortschrittlicher Optimierung zur Entscheidungsunterstützung sowie Automatisierung.Über K.I.E.Z.K.I.E.Z. - Künstliche Intelligenz Entrepreneurship Zentrum - ist eine Initiative zur Förderung von Gründungen wissenschaftsnaher Unternehmen im Bereich Künstlicher Intelligenz. Das Serviceangebot ist auf die spezifischen Bedürfnisse von KI-Startups ausgerichtet und umfasst die gesamte Innovationskette: von der Identifizierung von Gründungspotenzialen in der KI-Forschung über die gezielte Unterstützung in der Inkubationsphase bis hin zu einem KI-Accelerator-Programm.K.I.E.Z. wird getragen von Science & Startups, dem Verbund der Gründungszentren der Berliner Universitäten - Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität zu Berlin, Technische Universität Berlin in Kooperation mit der Charité - Universitätsmedizin Berlin.K.I.E.Z. ist eines von bundesweit vier EXIST-Modellvorhaben für mehr Gründungen im KI- Bereich und wird über vier Jahre mit 8,65 Millionen Euro vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert sowie vom Land Berlin kofinanziert.