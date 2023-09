Frankfurt am Main (ots) -Der Deutsche Dialogmarketing Verband e.V. (DDV) hat in Kooperation mit absolit Dr. Schwarz Consulting die neue Studie Digital Marketing Benchmarks 2023 herausgegeben. Seit der Erstveröffentlichung 2019 liefert die Publikationsreihe Jahr für Jahr spannende Einblicke in die Digital- und Dialogmarketingpraxis von über 5.000 Top-Unternehmen aus der DACH-Region. Mit 126 Kriterien wurden erneut die Marketingaktivitäten in den Herzstücken des digitalen Marketings - Website, Search, Social Media und E-Mail - erfasst und analysiert.Die aktuellen Ergebnisse enthüllen, dass der Wachstumstrend der vergangenen Jahre im Multichannel-Marketing erstmals auf hohem Niveau stagniert. So setzen weiterhin rund zwei Drittel der Unternehmen auf digitales Marketing über eine Vielzahl von Kanälen. Weitere Ergebnisse der Studie im Überblick:Handelsunternehmen am häufigsten unter den Top 100Händler sind Digital-Vorreiter. 48 der 100 Besten kommen aus dem Handel, gefolgt von Medien & Bildung (18) und Touristik (11) auf den Plätzen zwei und drei.Deutsche Bahn, Lidl und Otto belegen die ersten drei PlätzeDie diesjährigen Spitzenreiter konnten sowohl mit einer professionellen Präsenz auf sozialen Medien, einer hohen Sichtbarkeit in Suchmaschinen, dem Einsatz von Paid Advertising und einer umfassenden E-Mail-Kommunikation punkten.Paid-Advertising-Aktivitäten in fast allen Branchen leicht rückläufigIn acht von neun untersuchten Branchen wurde weniger bezahlte Werbung geschaltet, gleichzeitig steigt die Frequenz der organischen Veröffentlichung von Beiträgen in Social Media (+24 Prozent) sowie die Frequenz der E-Mail-Kommunikation (+14 Prozent) in acht von neun Branchen.Vorbildliche Page Experience nimmt weiter deutlich zuÜber ein Drittel der Unternehmen kann ein exzellentes Nutzererlebnis auf der Webseite vorweisen; im vergangenen Jahr war es nicht einmal jedes vierte Unternehmen."In den vergangenen Jahren haben wir festgestellt, dass viele Unternehmen ihre Hausaufgaben im digitalen Marketing oftmals noch nicht gemacht hatten. Mittlerweile erzielen die meisten Unternehmen in den übergeordneten Kennzahlen gute bis sehr gute Werte. Das freut uns als Verband der Branche natürlich sehr, allerdings ist das nur eine Momentaufnahme. Die Erwartungen der Verbraucherinnen und Verbraucher werden auch in Zukunft angesichts der Entwicklung neuer Kanäle und Technologien weiter steigen und zwingen damit Unternehmen zum Handeln", sagt DDV-Präsident Martin Nitsche.Die der Studie zugrunde liegenden Daten wurden von absolit Dr. Schwarz Consulting, Acoonia GmbH, Publicare Marketing Communications GmbH und Searchmetrics GmbH erhoben.Die Kurzversion der Studie kann als PDF auf der DDV-Webseite (https://www.ddv.de/verband/studien/studie-digital-marketing-benchmarks.html) oder per E-Mail an info@ddv.de bezogen werden. Darüber hinaus bietet absolit eine kostenpflichtige Langversion der Studie auf seiner Webseite unter www.absolit.de/digital an.Pressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttps://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56536/5600932