DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio fester und Seoul leichter - Sonst wenig Bewegung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Bis auf die Börsen in Japan und Südkorea hat sich an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney am Dienstag wenig getan. Händler sprachen von fehlenden Impulsen und Abwarten, denn am Mittwoch stehen in den USA Verbraucherpreise zur Veröffentlichung an. Sie könnten Einfluss darauf nehmen, wie die US-Notenbank auf ihrer Sitzung in der kommenden Woche mit den Zinsen verfährt. Der Markt geht seit geraumer Zeit mehrheitlich davon aus, dass die Leitzinsen unverändert bleiben werden. Allerdings will die Fed datenabhängig agieren, wie sie zuletzt immer wieder betonte.

Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong präsentierten sich knapp behauptet. Die Konjunktursorgen in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt seien weiter spürbar, hieß es. Vor allem der Immobiliensektor treibe Anlegern die Sorgenfalten ins Gesicht. Eine stärker als gedacht gestiegene Kreditvergabe zeige zwar, dass die Lockerungen im Bankensektor Wirkung entfalteten, ließen aber nicht auf ein Anziehen der Konjunktur hoffen.

Immobilienaktien in Hongkong uneinheitlich

Unterdessen hat sich der in finanziellen Schwierigkeiten steckende Immobilienentwickler Country Garden mit der Aufschiebung von Kuponzahlungen auf sechs Anleihen Luft verschafft. Country Garden verteuerten sich um knapp 3 Prozent, Country Garden Services legten um 1,2 Prozent und China Evergrande um 1,3 Prozent zu. Longfor und China Vanke gaben dagegen 3 bzw. 1,5 Prozent ab.

Mit einem Aufschlag von 1,0 Prozent zeigte der Nikkei-225 in Japan die meiste Bewegung. Der Dollar zeigte nach der Yen-Stärke vom Vortag leichte Erholungsansätze und stützte damit den Aktienmarkt etwas. Das von Notenbankgouverneur Kazuo Ueda als Möglichkeit in den Raum gestellte Ende der negativen Zinsen zum Jahresende hatte am Montag dem Yen kräftig Auftrieb verliehen. Banken- und Versicherungswerte, die am Vortag von den Aussagen Ueadas profitiert hatten, kamen wieder zurück. Umgekehrt stützte die Skepsis über eine Abkehr der ultralockeren Geldpolitik den Gesamtmarkt.

In Südkorea reduzierte sich der Kospi um 0,8 Prozent. Für Unruhe sorgte das Treffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, weil eine Annäherung Nordkoreas an Russland die politischen, aber auch militärischen Spannungen auf der koreanischen Halbinsel erhöhen dürfte.

Hyosung Advanced Materials zogen um 0,6 Prozent an. Für Fantasie sorgte, dass das Unternehmen sein Kohlefasergeschäft ausbauen will. Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag drückten Doosan um 6,3 Prozent. Netmarble sprangen um weitere 14 Prozent nach oben - weiterhin profitierend von der starken Geschäftsentwicklung eines Handyspiels.

Der australische Leitindex S&P/ASX-200 schloss 0,2 Prozent höher - die Schwäche der Sektoren Energie und Finanzwesen wurde aufgefangen durch Gewinne bei Rohstoffwerten und Gesundheitsaktien. Die Biopharmaaktie Imugene gewann 5,1 Prozent nach positiven Informationen zu einem Medikamentenkandidaten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.206,90 +0,2% +2,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.776,37 +1,0% +24,4% 08:00 Kospi (Seoul) 2.536,58 -0,8% +13,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.137,06 -0,2% +1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.036,01 -0,3% -8,4% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.572,71 +0,9% +17,2% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.212,00 -0,2% -1,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.452,44 -0,2% -2,7% 11:00 BSE (Mumbai) 67.212,65 +0,1% +10,5% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:55 Uhr % YTD EUR/USD 1,0721 -0,3% 1,0750 1,0726 +0,2% EUR/JPY 157,49 -0,1% 157,58 156,77 +12,2% EUR/GBP 0,8584 -0,1% 0,8592 0,8565 -3,0% GBP/USD 1,2490 -0,2% 1,2513 1,2523 +3,3% USD/JPY 146,91 +0,2% 146,57 146,17 +12,0% USD/KRW 1.326,26 +1,6% 1.305,49 1.329,06 +5,1% USD/CNY 7,2944 +1,4% 7,1961 7,2935 +5,7% USD/CNH 7,3072 +0,0% 7,3036 7,3050 +5,5% USD/HKD 7,8307 -0,0% 7,8325 7,8382 +0,3% AUD/USD 0,6429 -0,1% 0,6433 0,6435 -5,7% NZD/USD 0,5910 -0,2% 0,5922 0,5922 -6,9% Bitcoin BTC/USD 25.795,64 +2,6% 25.134,65 25.805,96 +55,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,50 87,29 +0,2% +0,21 +11,7% Brent/ICE 90,77 90,64 +0,1% +0,13 +10,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,43 35,85 -1,2% -0,42 -55,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.919,12 1.922,40 -0,2% -3,28 +5,2% Silber (Spot) 23,02 23,05 -0,1% -0,03 -4,0% Platin (Spot) 902,28 903,00 -0,1% -0,73 -15,5% Kupfer-Future 3,79 3,81 -0,4% -0,02 -0,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

September 12, 2023 04:09 ET (08:09 GMT)

