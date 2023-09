DJ Heil will Beschäftige von Nutzen der Künstlichen Intelligenz überzeugen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der betrieblichen Praxis voranbringen und hat dazu ein erstes sogenanntes KI-Studio in München eröffnet. Neben diesem ersten stationären KI-Studio im PionierHUB des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) schickt Heil ein KI-Infomobil auf Unternehmenstour durch Deutschland. "Ich möchte, dass KI ganz selbstverständlich in der betrieblichen Praxis eingesetzt wird. Es geht darum, die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für Beschäftigte und Unternehmen voll auszuschöpfen", sagte Heil.

Mit den KI-Studios sollen Mitarbeiter für diese Zukunftstechnologie informiert und sensibilisiert werden. Bis 2024 sollen in 250 Veranstaltungen Beschäftigte aus rund 2.300 Betrieben aller Branchen erreicht werden, insbesondere in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Die Beschäftigten werden laut Ministerium über die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie informiert, für neue Anforderungen sensibilisiert und für die Beteiligung an Einführungsprozessen geschult.

Nur etwa 10 Prozent der kleinen und mittelständischen Unternehmen nutzen laut Arbeitsministerium KI-Systeme aktiv im Arbeitsalltag. Das Ministerium sieht in der KI nach eigener Aussage einen Schlüssel zur Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit, zur Bewältigung des Fachkräftemangels und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen. "Um diese Ziele mithilfe der Technologie zu erreichen, ist es notwendig, die Beschäftigten von Anfang an in die Entwicklung und Einführung von KI-Anwendungen einzubeziehen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Ministerium stellt zudem 1 Million Euro für einen Ideenwettbewerb bereit, in dem Unternehmen, Verbände und Gewerkschaften eigene KI-Studios oder Demonstratoren beisteuern können. Vorschläge können bis zum 16. Oktober 2023 eingereicht werden.

