Die großen Player der Branche sind startklar für anstehende Impfsaison im Herbst. Nachdem BioNTech zuletzt bereits die Zulassung in Europa für seinen angepassten Corona-Impfstoff erhalten hatte, gab es nun für BioNTech/Pfizer und auch für Moderna grünes Licht aus den USA. Nur Novavax befindet sich weiter in der Warteschleife. Die Aktie rutschte dementsprechend am Montag deutlich ab.Die US-Zulassungsbehörde FDA hat am Montag die angepassten Covid-19-Impfstoffe von BioNTech/Pfizer und Moderna genehmigt. ...

