SAN CARLOS, Kalifornien (ots) -Check Point® Software Technologies Ltd. (https://www.checkpoint.com/) (NASDAQ: CHKP), ein weltweit führender Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, veröffentlicht seinen Global Threat Index für August 2023. Formbook landet wieder auf dem ersten Platz, dicht gefolgt von CloudEyE, einem Downloader, der zuvor als "GuLoader" bekannt war und auf die Windows-Plattform abzielt und zum Herunterladen und Installieren bösartiger Programme auf den Computern der Opfer verwendet wird. Qbot verteidigt trotz Abschaltung seinen Platz 3.Maya Horowitz, VP Research bei Check Point Software, über den Schlag gegen Qbot: "Die Zerschlagung von QBot war ein bedeutender Durchbruch im Kampf gegen die Cyberkriminalität. Wir dürfen jedoch nicht selbstgefällig werden, denn wenn einer fällt, wird ein anderer aufsteigen und seinen Platz einnehmen. Wir sollten alle wachsam bleiben, zusammenarbeiten und weiterhin eine gute Sicherheitshygiene über alle Angriffsvektoren hinweg praktizieren."