Wiesbaden (ots) -Rund 1.500 junge Menschen haben sich zum Start des neuen Bildungsjahres in Hessen für einen Freiwilligendienst mit der DRK-Tochter Volunta entschieden. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) oder Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) ist eine ganz besondere Chance für Jugendliche, sich aktiv für andere zu engagieren, die Arbeitswelt kennenzulernen und gleichzeitig die eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. "Wir würden uns wünschen, dass mehr junge Menschen diesen Bildungsbaustein in Anspruch nehmen können. Jugendliche aus finanzschwachen Haushalten sind hier benachteiligt, weil sie sich das FSJ nicht leisten können. Deshalb appellieren wir an die Politik, die Freiwilligendienste ausreichend zu fördern. Eine nicht ausreichende Finanzierung der Freiwilligendienste hat ernsthafte Auswirkungen auf die Nachwuchsgewinnung in vielen Berufen", so Christine Orth, Sprecherin der DRK Volunta.Beliebte Einsatzbereiche für das FSJ sind die verschiedenen Arbeitsfelder des DRK, außerdem Kindergärten und Schulen, Krankenhäuser und Seniorenheime oder die Behindertenhilfe. Zudem gibt es Plätze mit digitalem Schwerpunkt oder in kulturellen Einrichtungen. Unter den Freiwilligen, die im August oder September ihren Dienst begonnen haben, sind auch rund 40 junge Leute im FÖJ, die beispielsweise Klimaschutz- und Energieprojekte oder Waldkindergärten unterstützen. Mehr als 100 Freiwillige engagieren sich zudem im Ausland ein Jahr lang für gemeinnützige Projekte, insbesondere in den Bereichen Medizin, Pädagogik oder Ökologie. Volunta begleitet die Freiwilligen mit kontinuierlicher Seminararbeit an insgesamt 25 Tagen während des Einsatzjahres und steht den jungen Menschen mit pädagogischer Beratung zur Seite.Noch viele freie Plätze verfügbar - Start jederzeit möglichAktuell sind in ganz Hessen noch viele Plätze für das FSJ frei. Kurzentschlossene können jederzeit starten und die Dauer des Freiwilligendienstes an ihre individuellen Pläne anpassen: Sie engagieren sich für mindestens sechs und höchstens 18 Monate. Mit der unkomplizierten Online-Bewerbung unter www.volunta.de/bewerben erhalten Interessierte zeitnah einen Termin für ein persönliches Beratungsgespräch.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Südafrika, Spanien und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.dePressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 9 75 01 51E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5601027