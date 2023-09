DJ DSGV: Wirtschaftliche Schwächephase kann überwunden werden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hat nach Überzeugung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) noch gute Voraussetzungen, um aus der aktuellen wirtschaftlichen Schwächeperiode herauszukommen. Dazu müssten aber schnell kraftvolle Veränderungen vorgenommen werden. Noch sei die wirtschaftliche Substanz für eine gute Zukunft vorhanden, Deutschland habe aber einige Schwächen, an denen dringend gearbeitet werden müsse, sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis bei der Vorstellung des S-Mittelstands-Fitnessindex, für den der Verband die anonymisierten Unternehmensbilanzen des Jahres 2022 von über 300.000 Firmenkunden auswertete.

Trotz der aktuellen Herausforderungen wie anhaltend hoher Inflation und Energiepreise sowie einem Arbeitskräftemangel sei Deutschlands Wirtschaft demnach stärker als oft beschrieben werde. Das sei nicht zuletzt ein Verdienst des Mittelstandes, so Schleweis: "Wenn dieser Tage der Eindruck vermittelt wird, nichts in Deutschland funktioniere mehr, halte ich entgegen: Der Mittelstand funktioniert." Er sei das starke wirtschaftliche Fundament des Landes - aber auch dieses Fundament dürfe nicht überlastet werden. Schleweis unterstrich, dass trotz der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Lage im Jahr 2022 der Mittelstand beeindruckende Ergebnisse erzielt habe.

"Die große Mehrheit der mittelständischen Unternehmen verzeichnete im Jahr 2022 erhebliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen", erklärte der DSGV-Präsident. "Die Umsätze stiegen im Durchschnitt um 14 Prozent und die Gewinne sogar um 17 Prozent." Diese positive Durchschnittbetrachtung ändere aber nichts daran, dass einzelne Branchen große Probleme hätten - vor allem die Bauwirtschaft, die Gastronomie und der Einzelhandel. Schleweis forderte die Politik auf, Tempo zu machen bei Energie, Digitalisierung und einem durch Bildung und Zuwanderung erweiterten Arbeitskräfteangebot, damit der Mittelstand auch in Zukunft die starke wirtschaftliche Basis Deutschlands bleibe.

Am drängendsten sei der Faktor Energie. Dieser spiele für die deutsche Wettbewerbsfähigkeit eine zentrale Rolle. "Wir brauchen für eine begrenzte Zeit die pragmatische Nutzung aller verfügbaren Energien und eine schnellere Wende hin zu regenerativen Energien", forderte Schleweis. Anstatt neue Subventionen wie einen Industriestrompreis zu etablieren, seien Senkungen bei der Stromsteuer und eine Reform der Netzentgelte sehr viel schneller und wirksamer. Davon profitierten nicht nur wenige Großunternehmen, sondern auch mittelständische Betriebe. Andernfalls sei die Gefahr, dass Unternehmen in Länder mit günstigerer Energie abwandern, akut.

Deutschland habe "die Kraft, die wirtschaftliche Entwicklung ins Positive zu wenden". Kapital zur Finanzierung der Transformation stehe dem Mittelstand derzeit ausreichend zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote liege bei den Unternehmen im Schnitt bei rund 38 Prozent. Liquide Mittel stellten aktuell keinen Engpass dar. "Ende Juni 2023 standen den Unternehmen beachtliche 187 Milliarden Euro an Liquidität auf eigenen Konten zur Verfügung, einschließlich 146 Milliarden Euro an Sichteinlagen. Dies stellt neben der anhaltend hohen Eigenkapitalausstattung der Mittelständler ein weiteres wichtiges Sicherheitspolster in Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen dar", sagte Schleweis.

