Regensburg (ots) -Die ganze Familie genießt den Ausflug auf den Arber, den höchsten Berg des Bayerischen Waldes, auch die Großeltern, die sich einen Berggipfel gar nicht mehr zugetraut hätten. Die Gondel und ein gläserner Aufzug hat alle barrierefrei nach oben in das Berghaus gebracht.Jüngst hat der Bayerische Wald die Auszeichnung zur "Tourismusregion Barrierefreiheit geprüft" für Urlaubs- und Ausflugsideen für Menschen mit und ohne Einschränkungen erhalten. Angebote quer über das 6.000 Quadratkilometer große Waldgebirge sind zertifiziert nach dem bundesweit gültigen Kennzeichen "Reisen für Alle". Damit ist das Mittelgebirge die größte Urlaubsregion Deutschlands, die flächendeckend barrierefreie Freizeit- und Urlaubsangebote bereithält.Der Wanderweg zur idyllischen Reschbachklause führt barrierefrei in ein Herzstück des Nationalparks Bayerischer Wald, dem ältesten Nationalpark Deutschlands. Aufschlussreich und gekrönt mit köstlicher bayerisch-böhmischer Küche ist eine barrierefreie Führung durch das Freilichtmuseum Finsterau. Und wer lieber shoppen geht, ist im außergewöhnlichen Modehaus in Waldkirchen richtig. Hier erhält man einen hilfsbereiten Bedienservice oder kann Terminshopping ganz nach seinen Bedürfnissen vereinbaren.Im Bayerischen Wald wählt man aus elf touristischen Angebotsbündeln: Dazu gehören Urlaubsinspirationen wie "Auf den König des Bayerischen Waldes", "Glaserlebnis und Kulturgeschichte" oder "Drachenland Abenteuer". Zu diesen Ideen, ob kulinarisch, kulturell, erlebnisreich oder aktiv, gibt es Anbieter und Gastgeber, die ebenso nach "Reisen für Alle" zertifiziert sind.Alle Angebote und weitere Informationen:https://www.bayerischer-wald.de/urlaub/reisen-fuer-alleBarrierefreiheit ist ein QualitätsmerkmalZehn Prozent der Bevölkerung sind auf Barrierefreiheit angewiesen, für 40 Prozent ist es hilfreich und für alle ist es komfortabel. Auch wer mit einem Kinderwagen vor einer Treppe steht, Menschen mit Sportverletzungen oder Reisende mit einem Rollkoffer wissen Barrierefreiheit zu schätzen.Alle geprüften Angebote findet man unter https://www.reisen-fuer-alle.deDie Kennzeichnung "Reisen für Alle" gibt es für folgende Personengruppen:- Menschen mit Gehbehinderung- Für Rollstuhlfahrer- Für Menschen mit Hörbehinderung- Für gehörlose Menschen- Für Menschen mit Sehbehinderung- Für blinde Menschen- Für Menschen mit kognitiven BeeinträchtigungenPressekontakt:Tourismusverband OstbayernIm Gewerbepark D 04, 93059 RegensburgUlrike Eberl-WalterTel. 0941 58539-12eberl-walter@ostbayern-tourismus.deAlle Pressemitteilungen mit weiteren Bildern zum Download unterhttps://partner.ostbayern-tourismus.de/inhalte/presse/Original-Content von: Tourismusverband Ostbayern e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133494/5601063