DJ Umfrage: Stimmung bei Betrieben mit Ziel Energieeffizienz ist gekippt

BERLIN (Dow Jones)--Die Stimmung am Markt für Effizienzunternehmen ist einer Umfrage zufolge gekippt. Die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) machte für die schlechte Stimmung in ihrer Umfrage die jüngsten politischen Streitereien um das Heizungsgesetz und Unklarheiten um Randbedingungen für den Heizungstausch sowie die Verschiebung der Bundestagsabstimmung zum Energieeffizienzgesetz verantwortlich. Die Branche rufe nach stabilen Rahmenbedingungen für die Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die effiziente Energienutzung in Gebäuden und Unternehmen anbieten. Laut der Umfrage schätzt mehr als jedes fünfte Unternehmen die Stimmung am Energieeffizienzmarkt als "besorgt" oder sogar "negativ" ein, über die Hälfte zumindest als "herausfordernd".

Die jüngsten politischen Entwicklungen und Verzögerungen haben aus Sicht von weit über drei Viertel der Teilnehmenden die Marktentwicklung geschwächt (42 Prozent) oder sogar geschädigt (37 Prozent).

"Diese Stimmungslage schließt an eine Reihe an Meldungen über nachlassende Investitionen in Gebäudesanierung und Effizienzmaßnahmen in der Industrie an und ist umso fataler, da die effiziente Nutzung von Energie eine unverzichtbare Säule der Energiewende darstellt", sagte Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der DENEFF.

Das Marktpotenzial für Energieeffizienz wird in der Umfrage von 96 Prozent der Unternehmen deutlich gesehen. Aus Sicht von etwas mehr als der Hälfte der Befragten wird es jedoch aufgrund fehlender politischer Rahmenbedingungen nicht erschlossen.

"Der wirtschaftliche Schaden durch unklare Rahmenbedingungen ist vielen in der Politik offenbar nicht wirklich bewusst - aber er zeichnet sich deutlich ab. Die Planung von Investitionen in Sanierungen, effizientere Prozesse und Anlagen oder Produktionskapazitäten sind derzeit mit enorm vielen Unwägbarkeiten verbunden, für welche die Politik, Regierung ebenso wie Opposition Verantwortung übernehmen muss", mahnte Noll.

Die Befragung wurde im Zeitraum vom 8. bis 29. August durchgeführt. Die Antworten stammen sowohl von großen Konzernen als auch selbständigen Unternehmern, die Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Energienutzung in Gebäuden und Unternehmen oder hierzu notwendige Vorprodukte herstellen bzw. anbieten.

