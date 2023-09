© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jaap Arriens



Ein Auszug aus der heute erscheinenden Biografie über Elon Musk gibt Aufschluss darüber, was Musk und Bill Gates voneinander hielten, nachdem Gates eine Short-Position gegen Tesla eingegangen war.

Laut Walter Isaacson, ein Autor, der den Tesla-CEO drei Jahre lang begleitet hat, sprach Bill Gates Anfang 2022 mit Elon Musk über Philanthropie. Isaacson beschreibt diese Begegnung ausführlich in seiner heute erscheinenden Biografie "Elon Musk". CNBC hat am Sonntag einen Auszug aus dem Buch veröffentlicht. Demnach hätten sich die beiden im März 2022 in der Tesla-Gigafabrik in Austin getroffen. Gates schlug vor, dass Musk für Flüchtlinge, das amerikanische Bildungswesen, die Heilung von Aids, die Ausrottung von Moskitos und klimaresistentes Saatgut spenden sollte.

Bei diesem Treffen kam das strittige Thema der Wetten von Gates gegen Tesla zur Sprache: So sei Gates eine Short-Position von einer halben Milliarde US-Dollar gegen Tesla eingegangen. Gates entschuldigte sich bei Musk für diesen Schritt, sagte aber zu Isaacson: "Als er hörte, dass ich die Aktie geshortet hatte, war er super gemein zu mir. Aber er ist zu so vielen Leuten super gemein, also darf man es nicht zu persönlich nehmen."

Dem Auszug zufolge begründete Gates die Wette gegen Tesla damit, dass seine Entscheidung ein geschäftlicher Schachzug war, da er davon ausging, dass das Angebot an Elektrofahrzeugen bald die Nachfrage übersteigen würde, was zu einem Preisverfall führen würde.

Musk habe Isaacson nach dem Treffen gefragt: "Wie kann jemand sagen, dass er sich leidenschaftlich für die Bekämpfung des Klimawandels einsetzt, und dann etwas tun, das die Gesamtinvestitionen in das Unternehmen, das am meisten tut, reduziert? Das ist pure Heuchelei."

Musk schoss schließlich via SMS zurück: "Tut mir leid. Ich kann Ihre Philanthropie zum Thema Klima nicht ernst nehmen, wenn Sie eine massive Short-Position gegen Tesla haben, das Unternehmen, das am meisten zur Lösung des Klimawandels beiträgt."

[twitter]1517626832241057792[/twitter]

Anschießend schickte Musk Isaacson eine Nachricht: "An diesem Punkt bin ich überzeugt, dass er kategorisch verrückt ist (und ein Arschloch durch und durch). Ich wollte ihn eigentlich mögen (seufz)."

Jetzt Stefan Klotters Börsendienst FAST BREAK im Probemonat für nur 40 Euro testen. Hier klicken und mehr erfahren!

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion