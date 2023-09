Datum der Anmeldung:

08.09.2023



Aktenzeichen:

B9-68/23



Unternehmen:

Singapore Airlines Ltd; Erwerb einer Minderheitsbeteiligung an Air India Ltd.



Produktmärkte:

Personen- und Gütertransport in der Luftfahrt



Bundesländer/Unternehmenssitz:

-

