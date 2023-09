Köln (ots) -Das Fernstudium der Hochschule Fresenius bietet ab sofort den Zertifikatskurs "Generative KI und ChatGPT" an.In einem Zeitalter, in dem technologische Innovationen unsere Gesellschaft prägen, ist das Wissen um den Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und speziell mit ChatGPT zu einer unverzichtbaren Schlüsselkompetenz geworden. Die Fähigkeit, die Grundlagen dieser Technologien zu verstehen und ihre Anwendungsmöglichkeiten zu erkennen, befähigt dazu, sich souverän in einer zunehmend digitalisierten Welt zu bewegen.Der Kurs "Generative KI und ChatGPT" wird von dem KI-Spezialisten und Dozenten im Fachbereich onlineplus, Dr. Gernot Langenbacher, geleitet und behandelt in fünf Lerneinheiten Themen wie Künstliche Intelligenz (KI) - Grundbegriffe, Dimensionen und Perspektiven, Machine Learning, Neuronale Netze und Deep Learning, Generative KI und ChatGPT, sowie menschenzentrierte KI und Digitale Ethik. Abschließend gibt es eine Projektwerkstatt ChatGPT.Weber betont die Relevanz des Themas: "Generative KI und ChatGPT sind in der heutigen Bildungslandschaft von großer Bedeutung. Die Hochschule Fresenius sieht sich in der Verantwortung, aktiv an der Auseinandersetzung mit diesen Technologien teilzunehmen." Die Einführung von ChatGPT markiere einen bedeutenden Wendepunkt in der kognitiven Vermittlung von Informationen und werde bahnbrechende Veränderungen im Bildungsbereich bewirken.Teilnehmer:innen des Kurses werden in der Lage sein, die Grundlagen der KI sowie deren Bedeutung für Gesellschaft, Wirtschaft und Unternehmen zu verstehen. Zudem werden sie befähigt, die Anwendungsmöglichkeiten von ChatGPT zu beschreiben, konkrete Umsetzungsvorschläge für dedizierte Szenarien zu machen und aktiv an Projekten zur Implementierung und Nutzung von ChatGPT oder anderen Werkzeugen der Generativen KI im Unternehmenskontext mitzuwirken.Für alle Fernstudienstudierende sind die ersten drei Lerneinheiten ohne Prüfungsleistung in studynet frei buchbar. Alle anderen Interessierten können das komplette Modul als Zertifikatskurs im Shop buchen. Kosten: 549,- Euro. Die Anmeldung ist unter folgendem Link möglich: https://www.hs-fresenius.de/shop/zertifikate/generative-ki-und-chatgpt/Über die Hochschule FreseniusDie Hochschule Fresenius mit ihren Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Idstein, Köln, München und Wiesbaden sowie dem Studienzentrum in New York gehört mit über 18.000 Studierenden zu den größten und renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland. Sie blickt auf eine 175-jährige Tradition zurück. 1848 gründete Carl Remigius Fresenius in Wiesbaden das "Chemische Laboratorium Fresenius", das sich von Beginn an sowohl der Laborpraxis als auch der Ausbildung widmete. Seit 1971 ist die Hochschule staatlich anerkannt. Sie verfügt über ein sehr breites, vielfältiges Fächerangebot und bietet in den Fachbereichen Chemie & Biologie, Design, Gesundheit & Soziales, onlineplus sowie Wirtschaft & Medien Bachelor- und Masterprogramme in Vollzeit sowie berufsbegleitende und ausbildungsbegleitende (duale) Studiengänge an. Die Hochschule Fresenius ist vom Wissenschaftsrat institutionell akkreditiert. Bei der Erstakkreditierung 2010 wurden insbesondere ihr "breites und innovatives Angebot an Bachelor- und Master-Studiengängen", "ihre Internationalität" sowie ihr "überzeugend gestalteter Praxisbezug" vom Wissenschaftsrat gewürdigt.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.hs-fresenius.dePressekontakt:Melanie HahnPressesprecherin Hochschule FreseniusT +49 221 973199-507 · M +49 171 359 2590melanie.hahn@hs-fresenius.deOriginal-Content von: Hochschule Fresenius, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59909/5601170