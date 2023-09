FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Mit dem offiziellen Beginn von Gesprächen des Chemiekonzerns mit dem Ölkonzern Adnoc steige die Wahrscheinlichkeit einer Vereinbarung, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach ihren Berechnungen wären 77 Euro pro Aktie ein fairer Übernahmepreis. Adnoc dürfte aber noch zusätzliche Garantien und Zusicherungen geben, um den Deal für die Covestro-Aktionäre akzeptabel zu machen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2023 / 06:47 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006062144

