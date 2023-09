NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat RTX von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 105 auf 82 US-Dollar gesenkt. Der Mutterkonzern des Triebwerkherstellers Pratt & Whitney sehe bis 2025 eine Beeinträchtigung seines Barmittelzuflusses (FCF) von rund drei Milliarden Dollar durch Mängel an GTF-Triebwerken, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die RTX-Aktie werde an den Barmitteln gemessen immer noch über ihrem historischen Durchschnitt gehandelt, und es dürfte eine erhebliche Zeit dauern, bis die Investoren wieder den Aussichten von Pratt & Whitney vertrauten./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2023 / 21:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2023 / 21:57 / EDT

