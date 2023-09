DJ MARKT USA/Börsen abwartend erwartet - Oracle unter Druck

Die Wall Street dürfte am Dienstag mit leichten Abschlägen in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500-Index gibt vorbörslich um 0,2 Prozent nach. Die Anleger dürften sich zurückhalten, insbesondere im Hinblick auf neue Inflationsdaten, die am Mittwoch anstehen. Von den Daten erhofft man sich Hinweise über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Der Markt geht mehrheitlich davon aus, dass sie in der kommenden Woche die Leitzinsen unverändert lassen wird. Allerdings hat sie wiederholt betont, datenabhängig zu handeln.

"Angesichts des anhaltenden Drucks auf die Dienstleistungspreise, des Wiederanstiegs der Ölpreise und der nachlassenden Wirkung günstiger Basiseffekte erscheint es unwahrscheinlich, dass die Gesamtinflation in absehbarer Zeit zum angestrebten Ziel von 2 Prozent zurückkehren wird", sagt Stephen Innes von SPI Asset Management. Die Fed habe bei ihren Bemühungen um eine Stabilisierung der Wirtschaft noch einen langen Weg vor sich."

Kräftige Kursverluste stehen Oracle bevor, vorbörslich verliert die Aktie auf Nasdaq.com 9,9 Prozent. Der Softwarekonzern hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet und die Umsatzerwartung getroffen; der Umsatzausblick enttäuschte aber. Der Kurs des Oracle-Wettbewerbers Salesforce gibt um 0,6 Prozent nach.

Im Blick haben die Akteure außerdem Apple (vorbörslich +0,3%). Der iPhone-Hersteller wird am Abend (19.00 Uhr MESZ) wie jedes Jahr im Frühherbst neue Hardware vorstellen. Analysten erwarten vier neue iPhones im Rahmen des neuen iPhone 15, zwei Basismodelle und zwei teurere Pro-Versionen. Auch neue Smartwatches soll es geben.

Konjunkturseitig stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda. Nach Handelsschluss werden die wöchentlichen Daten zu den Rohölbeständen des privaten American Petroleum Institute (API) veröffentlicht.

September 12, 2023

