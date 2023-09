Birkenstock möchte an die Börse

Werbung







Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock hat angekündigt, an die Börse zu gehen. Das Unternehmen, das für seine bequemen und ergonomischen Sandalen bekannt ist, plant, seine Aktien öffentlich anzubieten. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Familienunternehmens, das seit über 250 Jahren besteht.



Birkenstock hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet und ist zu einer weltweit bekannten Marke geworden. Die Schuhe des Unternehmens sind bei Menschen jeden Alters beliebt und werden in über 100 Ländern verkauft. Durch den Börsengang erhofft sich Birkenstock, sein Wachstum weiter zu beschleunigen und seine Präsenz auf dem globalen Markt auszubauen. Das Unternehmen hat angekündigt, dass es den Erlös aus dem Börsengang für Investitionen in die Produktentwicklung und den Ausbau der Vertriebskanäle nutzen wird. Birkenstock plant auch, seine Präsenz in den USA und Asien zu stärken, um dort neue Kunden zu gewinnen.



Der genaue Zeitpunkt und der Preis der Aktien sind noch nicht bekannt gegeben worden. Es wird erwartet, dass der Börsengang in den kommenden Monaten stattfinden wird. Spannend wird die Reaktion der Investoren sein und wie hoch die Bewertung des Unternehmens sein wird.



Neben dem großen Informationsangebot bietet die HSBC Deutschland Ihnen zusätzliche Tools an, welche Sie als Unterstützung für Ihre Investmententscheidung nutzen können. Neben einem Aktien-/ Indexanleihen Rechner oder einem Open End Knock-out-Produkte Rechner bieten wir zudem den sogenannten Trendkompass an. Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends ausgewählter Basiswerte. Mithilfe des beigefügten Links können Sie einfach und kostenlos von dem Trendkompass Gebrauch machen.















Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC