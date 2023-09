Berlin (ots) -TÜV-Verband Studie zu Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimakrise - Meinungen, Sorgen und Verhalten in der BevölkerungWie gehen wir mit den Folgen von Erderwärmung, Klimakrise und Umweltverschmutzung um? Müssen wir unseren Lebensstil verändern? Welche gesetzlichen Vorgaben sind sinnvoll und bezahlbar? Bei der Beantwortung dieser Fragen ist die deutsche Bevölkerung tief gespalten. Das zeigen die Ergebnisse der "TÜV Sustainability Studie 2023". Neben der generellen Rolle des Klimaschutzes geht die Studie der Frage nach, wie der Klimawandel Konsumentscheidungen verändert und welche Hürden es beim Kauf nachhaltiger Produkte gibt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die energetische Sanierung von Gebäuden. Die Ergebnisse der repräsentativen Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands stellen wir bei einer Online-Pressekonferenz vor, zu der wir Sie herzlich einladen.Zeit: Mittwoch, 20. September 2023, 11 UhrIhr Gesprächspartner ist:Dr. Johannes Bussmann, Präsident des TÜV-Verbands e.V. und CEO TÜV SÜD AGZugang per Microsoft Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_NWRhZDg1NTAtZGUyZC00MzdjLWFlMDYtZjUwNjE0NWQ3ZDVk%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%22250680aa-0dab-43d1-b070-92cfcc6a67cd%22%2C%22Oid%22%3A%221fcff5a8-979d-4a92-9256-612e345503e7%22%7D)Zugang per Telefon: Tel. 069 566 081 262 | Telefonkonferenz-ID: 566 617 898#HINWEIS: TV- und Hörfunk-Redaktionen können sich für die Aufzeichnung von O-Tönen (auch vorab mit Sperrfrist) gerne bei uns melden.Bitte bestätigen Sie Ihre Teilnahme per E-Mail anpresse@tuev-verband.de. Angemeldete Teilnehmer:innen erhalten die PK-Unterlagen ca. 15 Minuten vor dem Start.Mit besten GrüßenMaurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.www.tuev-verband.deÜber den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.Pressekontakt:Maurice ShahdPressesprecherTÜV-Verband e. V.Friedrichstraße 136 | 10117 BerlinT +49 30 760095-320presse@tuev-verband.deOriginal-Content von: TÜV-Verband e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65031/5601224