ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat die Einstufung für Traton nach einer Konferenz der Schweizer Großbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Generell scheine dem Industriegütersektor keine unmittelbare Nachfrageklippe zu drohen, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch stützten die Energiewende und Produktionsrückverlagerungen das kurz- bis mittelfristige Wachstum des Sektors. Der Traton-Vorstand rechne mit einem guten Jahr 2024 für Lkw. Das Management sehe aktuell keine Stornierungen, viele Kunden sähen immer noch einen Vorteil in der Flottenerneuerung./tav/tih



ISIN: DE000TRAT0N7

